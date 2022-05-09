افتتاح «الألعاب الخليجية» يدخل «موسوعة جينيس»

الكويت (الاتحاد)

كشف علي المري أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية، أن حفل افتتاح الدورة الألعاب الخليجية الثالثة، والذي سيقام يوم 22 مايو الجاري بالكويت، سيشهد تحطيم رقم قياسي عالمي سيدخل في «موسوعة جينيس» بحضور مندوبين عن المنظمة الدولية، مع انطلاقة المنافسات يوم 13 مايو الجاري ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

ورفض المري الذي يترأس لجنتي المتطوعين والبروتوكول في الدورة، الإفصاح عن طبيعة الرقم المذكور، وقال: «سيكون مفاجأة الحفل الذي سيجري على الملعب الرئيسي المغطى لأكاديمية رافائيل نادال في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.

وأضاف أن الحفل لن يكون تقليدياً ويتناسب مع نهج شبابي متجدد يفرض واقعه للمرة الأولى، مشدداً على أن الافتتاح سيحفل بمفاجآت رائعة ستسعد الحضور والمتابعين.

ولفت إلى أن 650 متطوعاً، أغلبهم من الكويتيين، سيكونون «القلب النابض» للدورة والجنود المجهولين، وأغلبهم من منتسبي الدفاع المدني والهيئة العامة للرياضة ويتوزعون في المطار والفنادق والملاعب ومرافقة الوفود وأماكن توزيع الميداليات ضمن لجنتي المتطوعين والبروتوكول.

وذكر المري أن الحدث الخليجي المرتقب يعد فريداً من نوعه ويعكس مفارقات وأرقاماً مميزة، أولها أنه سيقام بعد 4 تأجيلات منذ العام 2019، خصوصاً وأن القيادة السياسية والرياضية أصرت على أن يبصر النور رغم كل العثرات والتأجيلات والظروف القاهرة ولم تفكر بإلغائه أبداً، كما أن حفل الافتتاح سيكون فريداً من نوعه وسيقام في منتصف الدورة وبعد توزيع ميداليات وختام ألعاب عدة، ويعود السبب إلى أن اللجنة المنظمة وضعت مسبقاً تاريخ 22 مايو الحالي، موعداً لانطلاق الحفل والدورة بعدد 9 ألعاب للرجال، ثم أضفنا 3 ألعاب أخرى، قبل أن تنضم إلى البرنامج منافسات العنصر النسائي بسبعة ألعاب، ثم رياضة البادل للسيدات والرجال.