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رئيس وفاق سطيف: الأهلي يسبق الأندية الجزائرية بـ 50 عاماً
رئيس وفاق سطيف: الأهلي يسبق الأندية الجزائرية بـ 50 عاماً
9 مايو 2022 15:17

الجزائر (د ب أ)
قال عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، إن النادي الأهلي المصري يتقدم على الأندية الجزائرية بـ 50 عاماً.
وتغلب الأهلي على وفاق سطيف 4-0 أمس الأول «السبت» في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وقال سرار، في تصريحات للإذاعة الجزائرية: «واجهنا فريقاً قوياً يمتلك عدة لاعبين دوليين في صفوفه، ومن سوء حظنا أنه كان في أفضل حالاته، في حين كنا نحن غائبين تماماً عن المباراة».
وأضاف: «لعبنا بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة بعد طرد اللاعب أمير قراوي، وهذا لم يسهل مهمتنا. تعرضنا لخسارة مهينة، لا يجب أن نلوم المدرب فيما حدث لأنه لم يمض على استلام مهامه سوى 20 يوماً. إذا كان هناك مسؤولون عن هذه الهزيمة، فالمسؤولية تقع بالدرجة الأولى علينا نحن».
وأشاد الجزائري الدولي السابق سرار، قائد وفاق سطيف السابق، بالمستوى الذي وصل إليه الأهلي، قائلاً إنه يتقدم على أفضل الأندية الجزائرية بـ 50 عاماً.
وأضاف: «الأهلي أكثر من نادٍ، فهو مؤسسة كبيرة حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية، بعيدة كل البعد عن هذا المستوى».
واعترف سرار بصعوبة مهمة وفاق سطيف في مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل على ملعب «الخامس يوليو» في العاصمة الجزائرية، مؤكداً أن اللاعبين سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لحفظ ماء الوجه.

وفاق سطيف
الأهلي المصري
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