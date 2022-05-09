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الرياضي
ديلويت: سيتي الأكثر استفادة من استثماراته رياضياً ومالياً
ديلويت: سيتي الأكثر استفادة من استثماراته رياضياً ومالياً
9 مايو 2022 13:56

أبوظبي (وام)
تصدر نادي مانشستر سيتي قائمة «ديلويت» لأغنى أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى، ليصبح رابع نادٍ في التاريخ يتصدر هذه القائمة التي تنشرها بشكل دوري مؤسسة «ديلويت» بشأن أبرز أندية العالم من حيث قيمة العائدات والإيرادات.
وقفز مانشستر سيتي من المركز السادس إلى الصدارة في هذه القائمة، بعدما بلغت عائدات النادي في موسم 2020-2021 مبلغ 571.1 مليون جنيه إسترليني (نحو 752.6 مليون دولار)، بفارق أكثر من 40 مليون دولار عن ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني في القائمة، فيما حل بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المراكز الثلاثة التالية. 

ويتأهب حالياً مانشستر سيتي إلى إضافة نجاح جديد داخل المستطيل الأخضر ليرافق هذا النجاح المالي الكبير، حيث يقترب فريق كرة القدم من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ الفريق.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي حالياً بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه الوحيد ليفربول، وذلك قبل آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التصريحات من مسؤولين رياضيين في القارة الأوروبية تشير إلى أن المال لا يحقق النجاح وأن الخبرة بالبطولات وشخصية الفريق يمكنها تحقيق النجاح أكثر من الإنفاق على تدعيم الصفوف.

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