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الرياضي
معسكرات الإمارات تجهز الصين لأولمبياد باريس
معسكرات الإمارات تجهز الصين لأولمبياد باريس
9 مايو 2022 13:53

دبي (الاتحاد)
بحثت اللجنة الأولمبية الصينية إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الصينية المختلفة في دولة الإمارات استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي لوفد اللجنة الأولمبية الصينية برئاسة هاو تشينج، من إدارة الرياضة في اللجنة الأولمبية الصينية، في اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء الوفد الصيني وانج مينجن نائب المدير العام للتسويق، وموظفي إدارة التسويق زانج ياكسين، شي تونج، وهي زين.
وتضمن اللقاء استعراضاً لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي سنوياً، التي من بينها فعاليات رياضية دولية ومعسكرات لفرق ومنتخبات عالمية، والمنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة المؤهلة لاستضافة المعسكرات التدريبية للعديد من الرياضات، والتي استفاد منها العديد من الرياضيين استعداداً للبطولات الدولية، ومن بينهم الدنماركي فيكتور أكسيلسن الذي أثمر استعداده في دبي عن حصوله على ذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك أبطال أولمبيون من رومانيا والتشيك والمجر في مختلف الرياضات.
وقدم الأمين العام للمجلس شرحاً عن المنشآت الرياضية المتطورة التي تضمها إمارة دبي والتسهيلات التي يتم تقديمها للفرق والمنتخبات الزائرة والمنظمين العالميين، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة في مجال التعاون مع العالم، وتعزيز جهود جميع الأطراف لصناعة مستقبل أفضل للعالم أجمع في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.
ورافق الأمين العام الوفد الصيني في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، تضمنت زيارة مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» وأيضاً إدارات المجلس ومختبر الابتكار.

مجلس دبي الرياضي
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