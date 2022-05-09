«غربلة» في «الفرسان»!



منير رحومة (دبي)



علمت «الاتحاد» أن إدارة شباب الأهلي، بدأت في تقييم مستوى جميع اللاعبين المرتبطين، بعقود مع الفريق الأول، وتحت 21 سنة، بهدف «غربلة» الصفوف، وتحديد احتياجات «الفرسان» في الموسم المقبل، خاصة أن عدداً من اللاعبين تنتهي عقودهم في الشهر المقبل. وبعد النتائج السلبية لـ «الفرسان» هذا الموسم، والخروج من جميع المسابقات المحلية، على عكس الموسم الماضي الذي حصد خلاله ثلاثة ألقاب، هي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، تتجه النية لدى إدارة النادي إلى التعويل على العناصر الشابة، ومنح الفرصة للوجوه الجديدة، لقيادة «مرحلة التصحيح»، خاصة بعد مساهمة نخبة من الشباب في الفوز خلال الجولة الماضية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وإنهاء السلسلة السلبية التي استمرت لخمس جولات متتالية.

ويملك شباب الأهلي عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب أصحاب المهارات والفنيات العالية، والذين لم يحصلوا على الفرصة للعب والمشاركة وإظهار حقيقة إمكاناتهم.

ومن بين العناصر التي يتوقع أن يعول عليها «الفرسان» لضخ دماء جديدة، في سياسة الإحلال والتجديد، هناك الحارس حسن حمزة شارك في 6 مباريات حتى الآن، وانتزع النجومية في مباراة فريقه مع اتحاد كلباء في الجولة الماضية، وفي الدفاع نخبة من الوجوه الصاعدة أبرزهم أحمد جميل الذي لعب 6 مباريات، وبدر ناصر الذي شارك في 8 لقاءات. وفي الوسط يملك شباب الأهلي صفاً كبيراً من العناصر المتميزة، مثل عيد خميس الذي خاض 11 مباراة، تسع منها احتياطياً، إلى جانب حمدان البشر الذي ظهر في مباراتين، وسعود عبد الرزاق لعب ثلاثة لقاءات، وسلطان علي لعب مباراة واحدة، وبالنسبة للاعبين المقيمين، يملك الفريق عدداً من المواهب المتميزة، لكنهم لم يشاركوا بكثرة مثل جوستافو سيلفا دي أوليفيرا، وجويلهيرم داسيلفا، ويوري سيزرا، والمالي شيكنا دومبيا.

ويملك شباب الأهلي عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة، إلا أن ارتفاع معدل الأعمار وكثرة الإصابات والغيابات لفترات طويلة، أثر بشكل كبير في نتائج الفريق خلال هذا الموسم، وانعكس سلبا على الاستقرار الفني في التشكيلة، ولم يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.