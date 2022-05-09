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الرياضي
أولسن يقتحم «التوب 10»
أولسن يقتحم «التوب 10»
9 مايو 2022 11:58

 
دبي (الاتحاد)


اقتحم الدانماركي ثوربورن أولسن قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، بحلوله في المركز التاسع في قائمة الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة بيتفريد بريطانيا ماسترز التي أقيمت في بلفري بضيافة داني ويليت.
وتقدم أولسن 69 خطوة، بعدما كان في المركز 78 قبل عطلة نهاية الأسبوع، وتألق في ملاعب بريطانيا، ليحصد اللقب، ويرفع رصيد نقاطه الإجمالي إلى 776.5 نقطة هذا الموسم، مما يجعله على مقربة من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للجولف في دبي في نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.
جاء فوز أولسن بعد منافسة اسكندنافية، بعدما أنهى المنافسات بعشر ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة فقط عن السويدي سيباستيان سوديربيرج، والذي استفاد من الوصافة بالتقدم 105 خطوات، ليصبح بالمركز 28 في الترتيب العالمي الصادر لهذا الأسبوع.
وما زال النرويجي فيكتور هوفلاند يتربع على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي، ويليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1.729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1.528.5 نقطة.
يذكر أن الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.

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