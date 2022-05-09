اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026



فيصل النقبي (كلباء)



تعاقدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مع سلطان عادل محمد «18 عاماً» لمدة أربعة أعوام، ليرتدي قميص «النمور» حتى عام 2026.

وقام اللاعب مع وكيله، وبحضور والده بتوقيع أول عقد احترافي مع النادي، بعد تألقه في المراحل السنية، ونجاحه في حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب خورخي داسيلفا، كما استعان به مدربو المنتخبين الأول والأولمبي والمراحل السنية.

ويعتبر سلطان عادل، وهو ابن السابق الدولي عادل محمد، من أبرز مواهب «النمور» في الفترة الماضية، ويمتاز بالتهديف والضربات الرأسية، ويعتبر نسخة «طبق الأصل» من والده أحد نجوم «النمور» في التسعينيات، وشارك بالعديد من البطولات ممثلاً المنتخبات الوطنية المختلفة.

وحقق سلطان عادل أرقاماً جيدة خلال الموسمين اللذين لعبهما للفريق الأول، وسجل هدفين بالدوري وهدفاً بكأس المحترفين و7 أهداف بدوري الرديف، رغم مشاركاته القليلة، ما يؤكد المستقبل الواعد الذي ينتظر اللاعب.

وتوجه سلطان ووالده بالشكر إلى إدارة اتحاد كلباء على الدعم والمساندة الدائمة للاعب في مشواره، مشيراً إلى أنه يدافع عن ألوان النادي العريق بكل قوة وحماس.