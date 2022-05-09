الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
اتحاد كلباء يتعاقد مع سلطان عادل إلى 2026
9 مايو 2022 11:56

 
فيصل النقبي (كلباء)


تعاقدت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مع سلطان عادل محمد «18 عاماً» لمدة أربعة أعوام، ليرتدي قميص «النمور» حتى عام 2026. 
وقام اللاعب مع وكيله، وبحضور والده بتوقيع أول عقد احترافي مع النادي، بعد تألقه في المراحل السنية، ونجاحه في حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب خورخي داسيلفا، كما استعان به مدربو المنتخبين الأول والأولمبي والمراحل السنية.
ويعتبر سلطان عادل، وهو ابن السابق الدولي عادل محمد، من أبرز مواهب «النمور» في الفترة الماضية، ويمتاز بالتهديف والضربات الرأسية، ويعتبر نسخة «طبق الأصل» من والده أحد نجوم «النمور» في التسعينيات، وشارك بالعديد من البطولات ممثلاً المنتخبات الوطنية المختلفة.
وحقق سلطان عادل أرقاماً جيدة خلال الموسمين اللذين لعبهما للفريق الأول، وسجل هدفين بالدوري وهدفاً بكأس المحترفين و7 أهداف بدوري الرديف، رغم مشاركاته القليلة، ما يؤكد المستقبل الواعد الذي ينتظر اللاعب.
وتوجه سلطان ووالده بالشكر إلى إدارة اتحاد كلباء على الدعم والمساندة الدائمة للاعب في مشواره، مشيراً إلى أنه يدافع عن ألوان النادي العريق بكل قوة وحماس.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
دنيا
أسرار جديدة عن المريخ عمرها 700 مليون عام.. تعرف عليها
اليوم 17:26
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول صيني يكشف تفاصيل غير مسبوقة لموجة التفشي
اليوم 17:25
أرشيفية
عربي ودولي
المانيا: «الوضع يسوء» وروسيا تستخدم الطاقة «سلاحاً»
اليوم 17:19
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©