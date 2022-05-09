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الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
الشارقة وخورفكان.. «الاتجاه الواحد»!
9 مايو 2022 11:55

علي معالي (الشارقة)


تحمل مباراة بين الشارقة وخورفكان غداً «الثلاثاء» شعار «الاتجاه الواحد»، نظراً لأن «الملك» لم يعرف طعم الخسارة، أمام منافسه خلال «عصر الاحتراف»، ونجح الفريق خلال المواجهات الخمس السابقة في تأكيد «التفوق» من خلال الفوز 4 مرات، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل.
وهناك «هدف مشترك» أيضاً بين الفريقين، بحصد «العلامة الكاملة»، وبالنسبة للشارقة فإنه يتطلع إلى البقاء في سباق «الوصافة» على الأقل، ويتنافس فيها مع الوحدة والجزيرة برصيد 45 نقطة، وفي المقابل يرغب «النسور» في الابتعاد عن «منطقة القاع»، والدخول في «المنطقة الآمنة» حيث يحتاج الفريق إلى نقطتين فقط لضمان «البقاء مع الكبار»، ويحتل خورفكان المركز 11 برصيد 22 نقطة.
وتحمل المباراة بالنسبة للروماني كوزمين مدرب الشارقة العديد من الذكريات، لأن مباراة الفريقين في الدور الأول «الجولة العاشرة»، كانت بداية المهمة للمدرب مع «الملك» خلفاً لعبدالعزيز العنبري، ووقتها رجحت كفة «الملك» 3-1.
وفي الوقت نفسه، فإن المباراة هي الأولى للأرجنتيني كالديرون، مدرب خورفكان في مواجهة الشارقة، بعد العودة مجدداً إلى ملاعبنا، ويفكر في حصد «النقاط الثلاث»، حتى يدخل فريقه «الأمان الكامل» في «دوري أدنوك للمحترفين».
وينتظر أن تشهد المباراة كفاحاً قوياً بين لاعبي الفريقين على مدار الشوطين، لأن «العلامة الكاملة» تمثل مطلباً حيوياً.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
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