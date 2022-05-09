«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»



دبي (الاتحاد)



اطمأنت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، على استعدادات فرق الرياضات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت من 13 إلى31 مايو الجاري.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان سير تدريبات منتخب كرة قدم الصالات بنادي البطائح حيث كان في استقبالها عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات، كما تابعت تدريبات منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات بنادي الثقة للمعاقين.

وتعرفت أيضاً من الأطقم الفنية على مستويات اللاعبين قبل انطلاق دورة الألعاب الخليجية، ومدى جاهزيتهم للتنافس على أفضل النتائج والتتويج بالميداليات الملونة، خاصة أن فريق كرة قدم الصالات للرجال خاض تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض عدم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا.

واطلعت الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية على برنامج إعداد ألعاب القوى ومشاركته في جميع المسابقات المدرجة من اللجنة المنظمة للحدث، مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستفادة المنشودة من هذا الاستحقاق الرياضي المهم.

ويشارك وفدنا الرياضي في جميع الرياضات الـ16 المدرجة بجدول منافسات النسخة الثالثة من الدورة الخليجية، وهي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة 5 في 5 رجال و3 في 3 سيدات، وكرة قدم الصالات رجال وسيدات، والسباحة، وألعاب القوى رجال وسيدات، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية رجال وسيدات، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، والبادل تنس رجال وسيدات، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية.