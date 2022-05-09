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الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
9 مايو 2022 10:45

 
رضا سليم (دبي)


تتجه أنظار جماهير «البرتقالي» و«العنابي» غداً «الثلاثاء» إلى استاد راشد بن سعيد، حيث يلتقي عجمان مع الوحدة، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين» في اللقاء رقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويدخله كلاهما بحسابات مختلفة، ورغم غياب الضغوط عن صاحب الأرض، لأنه يحتل المركز التاسع بـ 28 نقطة، وبعيداً عن دوامة الهبوط، ويبتعد عن المركز العاشر بأربع نقاط، إلا أن «البرتقالي» يطمح إلى فوز ربما يدفع به إلى المركز السادس، كما أنه تذوق طعم الانتصار مرة واحدة أمام خورفكان في آخر 5 جولات.
في المقابل يسعى «العنابي» لتعويض الخسارة الأخيرة أمام الشارقة، و«فض الشراكة» مع «فخر أبوظبي» و«الملك»، ولكل منها 45 نقطة، كما أن الفوز يؤجل حسم درع الدوري، في حال تعادل أو خسارة العين أمام الجزيرة، أو على الأقل الحفاظ على وصافة الترتيب، بجانب أن الفوز يمثل دافعاً معنوياً للاعبين، قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 27 مايو الجاري، وتفوق «أصحاب السعادة» على «البرتقالي» بـ «ثلاثية» في الدور الأول.
ولن تشهد تشكيلة عجمان مفاجآت، حيث يعتمد جوران مدرب الفريق على المجموعة نفسها من اللاعبين، خاصة «الثلاثي» وليد أزارو وفراس بالعربي ولياندرو، بجانب ميرال قائد الدفاع، ولا توجد غيابات بين الأساسيين، وسيكون سعيد جاسم الورقة التي يدفع بها المدرب في الهجوم بجانب أزارو لوقف تقدم دفاع «العنابي».
ويدفع جريجوري مدرب الوحدة بكل الأوراق، تحت شعار لا مجال لإهدار النقاط في المباريات المتبقية من الدوري، في ظل قوة المنافسة على المقدمة، وهو ما يجعله يعتمد على التشكيلة التي خاض بها المباريات الأخيرة، خاصة في الهجوم، حيث يلعب عمر جربين، بجوار جواو بيدرو وفابيو مارتنيز، وسيكون إسماعيل مطر الورقة التي يدفع بها المدرب طبقاً لسير المباراة.
وبشكل عام الأوراق مكشوفة بين الفريقين، بعد مرور 22 أسبوعاً، كما أن طرق اللعب وفكر المدربين لم يعد سرياً، بل تميل الكفة الأرجح لمن يجيد استغلال الفرص والسيطرة على منطقة المناورات.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
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