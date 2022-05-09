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الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
9 مايو 2022 10:43

 
معتصم عبدالله (دبي)


تفاعلت شركة النصر لكرة القدم، مع اللقطة الأكثر تداولاً بين جماهير «العميد»، على منصات التواصل الاجتماعي، في مباراة «ديربي بر دبي»، أمام الوصل ضمن «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بتكريم المشجع سلطان هادي صاحب «قُبلة الديربي» للاعبي فريقه، بعد الفوز على «الإمبراطور» 3-2.
ووثقت لقطة للمباراة بثتها قناة «أبوظبي الرياضية» المشجع سلطان هادي، وهو يحتفل بإرسال «قبلة» من المدرجات إلى لاعبي «الأزرق» في الملعب، بعدما حول الأخير تأخره أمام ضيفه «الأصفر»، بهدف علي صالح في الدقيقة الأولى إلى فوز 3-2، بفضل أهداف توزي في الدقيقة 18، تيجالي في الدقيقة 38، ومهدي عبيد في الدقيقة 46، فيما سجل علي صالح الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 91.
وحرصت إدارة «العميد» وتحت شعار «النصر بطله الأول الجمهور» على تكريم المشجع سلطان هادي، وإهدائه قميص الفريق الأول، بحضور محمد المري رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، وعبدالله بن طوق نائب الرئيس، والأعضاء محمد الغيثي والدكتور حسن سهيل.
وصعد «العميد» بفضل الفوز على جاره «الإمبراطور» في «الديربي»، إلى المركز السابع، برصيد 29 نقطة، وبفارق المواجهات أمام الوصل، ويحل «الأزرق» ضيفاً على شباب الأهلي في «ديربي» ثانٍ على التوالي مساء الأربعاء على استاد راشد ضمن «الجولة 23».

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوصل
شباب الأهلي
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