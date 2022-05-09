موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار في «الجولة 23» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق غداً «الثلاثاء» على «القمة والقاع»، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام العين المتصدر برصيد 55 نقطة لحسم اللقب في المواجهة أمام ضيفه الجزيرة، في قمة الجولة مساء الأربعاء المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في الوقت الذي يكافح فيه فريق الإمارات صاحب المركز الأخير تجنب إعلانه أول الهابطين، في مباراته أمام مضيفه اتحاد كلباء، والتي ترتبط نتيجتها بالمواجهة الثانية التي تجمع الظفرة «الثاني» عشر أمام الوصل على ملعب «زعبيل».

وتنطلق الجولة «الثلاثاء»، بإقامة ثلاث مباريات، يتمتع 5 من أطرافها بوجودهم ضمن «المنطقة الدافئة»، باستثناء العروبة صاحب المركز قبل الأخير وله 11 نقطة، والساعي للتشبث بآمال البقاء في المواجهة أمام ضيفه بني ياس «السادس» برصيد 30 نقطة، فيما ستكون مهمة عجمان «التاسع» وله 28 نقطة أكثر صعوبة أمام ضيفه الوحدة «الوصيف» بـ 45 نقطة، ويلتقي في المباراة الثالثة الشارقة المنتشي بفوزه، في الجولة الماضية على الوحدة 2-1 بضيفه خورفكان الحادي عشر وله 22 نقطة والباحث بدوره عن تأمين بقائه رسمياً في دوري الكبار.

وتستكمل الجولة «الأربعاء» بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي في الفترة الأولى اتحاد كلباء مع الإمارات، وشباب الأهلي مع النصر، على أن تختتم مساءً بمباراتي العين مع الجزيرة «قمة الجولة»، والوصل مع الظفرة.

الثلاثاء



العروبة - بني ياس 18:00

عجمان - الوحدة 18:00

الشارقة - خورفكان 20:45

الأربعاء



اتحاد كلباء - الإمارات 18:00

شباب الأهلي - النصر 18:00

العين - الجزيرة 20:45

الوصل - الظفرة 20:45