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راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
9 مايو 2022 10:31

 
دبي (الاتحاد)


ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي في الدولة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمنتسبيه، مما جعل هذا القطاع الحيوي يحقق أعلى معدلات النمو والتطور خلال الفترات الماضية.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن يوم الإمارات الطبي فرصة ثمينة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا، لجهود أعضاء خط الدفاع الأول، ودورهم الكبير في حماية المجتمع، خاصة ما قدموه من عطاء متواصل خلال جائحة كورنا، مشيراً إلى أن موقفهم البطولي يستحق الاحتفاء به سنوياً.
وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع منتسبي القطاع الصحي في الدولة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مثمناً في الوقت نفسه مبادرة جمعية الإمارات الطبية الخاصة بتخصيص «يوم الإمارات الطبي»، ليضاف إلى قائمة المناسبات الوطنية، مؤكداً أن المؤسسات الصحية في الدولة قدمت عملاً عظيماً، وما زالت تقدم الكثير، من أجل حماية المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والتوعوية المناسبة لكل الأعمار وفي كل الأوقات.
وقال رئيس الاتحاد: نحن فخورون بخط الدفاع الأول وإنجازات عناصره وإخلاصهم وتضحياتهم، وكلنا ثقة من أنهم سيقدمون مزيداً من العطاء في المستقبل، مشيراً إلى أن أسرة كرة القدم الإماراتية استفادت كثيراً من الخدمات الطبية خلال جائحة كورونا، وحرصت على تطبيق البروتوكول الطبي بكل تفاصيله.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
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