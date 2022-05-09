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الرياضي
ابن هزام يشيد بجهود منتسبي الرعاية الصحية
ابن هزام يشيد بجهود منتسبي الرعاية الصحية
9 مايو 2022 10:19

 
دبي (الاتحاد)


أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، بجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقدم لهم التهنئة بمناسبة «يوم الإمارات الطبي»، مؤكداً أن تخصيص يوم للاحتفاء بالمنجز الطبي، دليل على دعم القيادة الرشيدة المتواصل والكبير للصحة، وتكريم لأسرة هذا القطاع، التي تستحق الاهتمام والمؤازرة والتحفيز، مشيراً إلى أن الدور الذي لعبه منتسبو الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، سيبقى عالقاً في الذاكرة، وسُيكتب بأحرف من نور في سجل التاريخ.
وقال: إن الفرق الطبية في اتحاد الكرة والأندية، لعبت دوراً كبيراً وواضحاً في تطبيق البروتوكول الصحي، وهذا الدور يتناغم مع ما قدمه بقية عناصر خط الدفاع الأول، مؤكداً أن تسمية «يوم الإمارات الطبي» مبادرة ثمينة ومهمة لتعزيز ثقافة الاعتراف بجهود المخلصين والمبدعين، ويوم للاحتفاء بمنجزات قطاع الصحة في الدولة.
وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد كرة القدم، إن القيادة الرشيدة عملت مبكراً على تطوير قطاع الرعاية الصحية وكل ما يتعلق به، مؤكداً أن رؤية القيادة الخاصة في المجال الصحي كانت ثاقبة وسابقة لوقتها، حيث وفرت أحدث التقنيات والخبرات وعززت القطاع بالكفاءات والتخصصات، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية متينة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لمجابهة التحديات المستقبلية.
وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في خط الدفاع الأول والقطاع الصحي على جهودهم ومبادراتهم، وقال: إن إنجازاتهم وتضحياتهم ستكون حافزاً لكل الأجيال، وسيبقى دورهم البطولي خلال جائحة كورونا ملهماً وجزءاً من قصة النجاح التي تعيشها الإمارات منذ تأسيسها وإلى اليوم.
كما توجه رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة بالتهنئة والتبريكات لكل أعضاء الأسرة الصحية في الدولة بمناسبة «يوم الإمارات الطبي» متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.

الإمارات
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محمد بن هزام
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