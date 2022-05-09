الوحدة يجدد عقد فارس جمعة موسماً



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



جدد الوحدة عقد المدافع فارس جمعة «34 عاماً»، حتى نهاية الموسم المقبل، وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الفترة المقبلة، وينتهي العقد الحالي للاعب، الذي انتقل إلى «العنابي» في يناير 2020 قادماً من الجزيرة.

وخاض فارس جمعة 14 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، بينما يبلغ عدد مبارياته في البطولة بقمصان العين ثم الوحدة والجزيرة، 230 لقاءً وله 20 هدفاً.

وسيكون فارس جمعة حاضراً في التشكيلة الأساسية لـ «العنابي» أمام «البرتقالي» غداً «الثلاثاء»، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن غاب عن لقاء الظفرة في «الجولة 21» ثم شارك بديلاً في الدقيقة قبل الأخيرة أمام الشارقة.