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الرياضي
تفوق البرازيل والإمارات في ختام «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
تفوق البرازيل والإمارات في ختام «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
9 مايو 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

توّج عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أبطال «أبوظبي جراند سلام» أصحاب أعلى التصنيفات في البطولة لموسم 2021 – 2022، في المحطات الخمس التي بدأت بميامي في الولايات المتحدة الأميركية، وريو دي جانيرو وموسكو، ولندن، ثم وصلت إلى خط النهاية في الجولة الأخيرة بالعاصمة أبوظبي، وأقيمت على مدار ثلاثة أيام.
وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بمختلف الفئات لموسم 2021 - 2022 في احتفالية مبهرة من السيدات، بريندا لاريسا في وزن الريشة، وأنّا رودريجز في الوزن الخفيف، وجوليا ألفيس في وزن الخفيف المتوسط، وثاليتا سيلفا في وزن المتوسط، ويارا ناسيمينتو في وزن الثقيل، ومن الرجال كلاً من كاترييل فيرنانديز في وزن خفيف الثقيل، ووالاس كوستا في وزن فوق الثقيل، وهياغو خورخي في وزن الريشة، وفرانسيسكو أندرادة في وزن الريشة الخفيف، وتياغو ماشيدو في وزن الخفيف، ولويس باولو في وزن المتوسط الخفيف، وجابرييل كوستا في وزن المتوسط.
وأسدل الستار على منافسات البطولة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل وأساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على المستوى العالمي، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وكان لبطلي الإمارات زايد الكثيري وذياب النعيمي موعدٌ مع الفوز بذهبيتي المحترفين بعد الفوز في كل النزالات كل في فئته.
وفي منافسات المحترفين، نجحت البرازيل في تحقيق المركز الأول، وحصد لاعبوها 21 ميدالية ذهبية، فيما حلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية، وعلى صعيد الأكاديميات نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول متفوقة على نادي الوحدة الوصيف، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث.

الإمارات
البرازيل
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
عبد المنعم الهاشمي
الولايات المتحدة
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