سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم السابع من «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (أبوظبي)

حققت مؤسسة الرئاسة ثنائية في رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2022»، التي أقيمت أمس الأحد، في اليوم السابع من المهرجان، والذي تستمر فعالياته حتى 14 مايو الجاري.

وحضر منافسات اليوم السابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وتابع شوطي الرموز في الفترة المسائية، اللذين شهدا تنافساً شديداً بين الشعارات العملاقة من أجل حصد الناموس.

ونجحت هجن الرئاسة في التتويج بكأس الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح، بمشاركة أقوى المطايا في هذه السن، حيث حلقت «علاج» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بالناموس وكأس الأبكار، بعد أن فرضت سيطرتها على مسافة الشوط البالغة 6 كلم في الربع الأخير من السباق، بعد منافسة قوية مع «ندا» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي.

سلطان بن حمدان يتابع منافسات اليوم السابع

وأظهرت «علاج» قوة كبيرة في الأمتار الأخيرة لتحقق المركز الأول بتوقيت زمني قدره 8:39:07 دقيقة، بفارق نحو 3 ثوانٍ عن «ندا» لهجن العاصفة التي جاءت ثانية بتوقيت 8:42:02 دقيقة، فيما أنهت الشوط في المركز الثالث «صدى» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 8:42:03 دقيقة.

واستمرت هيمنة هجن الرئاسة في شوط الرمز الثاني وبندقية الجعدان الإيذاع المفتوح، وذلك بعدما نجح «غازي» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في السيطرة على مجريات السباق، خصوصاً في الكيلومتر الأخير، ليصل إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 8:47:04 دقيقة، كما واصل بن زيتون المهيري سيطرته على المركزين الثاني والثالث عن طريق «المشاغب» و«منهل».

من جهته أعرب علي جميل الوهيبي مضمر هجن الرئاسة، عن سعادته بالتتويج وحصد الناموس في ختامي الوثبة هذا الموسم، مؤكداً أن الفوز بالرموز في ميدان الوثبة له طعم ومذاق خاص، في ظل الأهمية والعراقة التي يتمتع بها المهرجان الختامي بالوثبة، لما له من تاريخ كبير في عالم رياضة الهجن. وقال إن الفوز برمز الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح، جاء بعد عمل جاد ومضنٍ على مدار شهور طويلة، من أجل التحضير للمشاركة في المهرجان الختامي للموسم، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة وراء تألق هجن الرئاسة خلال السباقات.

على الجانب الآخر، يدخل المهرجان مرحلة جديدة اعتباراً من اليوم، مع انطلاق تحديات سن الكبار، سواء الحول والزمول أو الثنايا، إذ تقام اليوم 26 شوطاً للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية، حيث تتنافس المطايا على نيل الناموس والجوائز المالية التي تبدأ من 400 ألف درهم في أول أشواط الفترة المسائية.