«الرئاسة» تفرض السيطرة على «الصباحية»

أبوظبي (الاتحاد)

بسطت هجن الرئاسة سيطرتها على أغلب أشواط الفترة الصباحية، لمنافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة أمس.

وحصد «الشعار الأحمر» لقب 16 شوطاً من 25 شوطاً، أقيمت في الفترة الصباحية، وسط تألق واضح لمضمري هجن الرئاسة التي ظهرت بشكل رائع، فيما حصدت هجن «العاصفة» نقطتين، ومثلها لشعار الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، فيما حصدت هجن «الشحانية» 4 نقاط.

وافتتحت هجن الرئاسة أول ألقابها في الشوط الأول، عبر «الظفرة» بقيادة المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، وتوجت الفائزة بالشوط الأول المخصص للأبكار المحليات، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 8:53:3 دقيقة.

وفي الشوط الثاني حصدت هجن الشحانية أول ألقابها بفوز «مجوخ» مع المضمر سالم بن فاران المري في شوط الجعدان، وكانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت بلغ 8:55:2 دقيقة.

وعادت هجن الرئاسة وأحرزت اللقب الثاني عن طريق «هملوله» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري، وحققت الفائزة المركز الأول في توقيت قدره 8:56:4 دقيقة.

وواصل الشعار الأحمر الانتصارات وأحرز نقطتين متتاليتين بتتويج «هملول» بالشوط الرابع المضمر علي بن جميل الوهيبي، بتوقيت بلغ 9:04:07 دقيقة، و«الوثبة» مع محمد راشد بالسم المنصوري في الشوط الخامس بتوقيت قدره 8:00:05 دقيقة.

وتواصل الصراع بين شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ، لتحصد هجن الشحانية اللقب الثاني، بالفوز في الشوط السادس، عن طريق «برقا» بقيادة المضمر جارالله محمد بن طالب بن عقيل في 9:00:2 دقيقة، ويعود الشعار الأحمر للمشهد مجدداً بقرار «الحاكم» بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي تفوق على منافسيه في الشوط السابع خلال 9:00:08 دقيقة، وتهدي «الزبارة» هجن الشحانية النقطة الثالثة في الشوط الثامن مع المضمر جارالله بن محمد طالب بن عقيل في 9:04:01 دقيقة.

وعادت الرئاسة للتألق وكسبت النقطة الخامسة في الشوط التاسع، عبر «الحذرة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بعد ما تفوقت على منافساتها في خلال 8:59:5 دقيقة.

وأهدى «هداد» شعار الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان أول الألقاب في عاشر الأشواط مع المضمر الصادق فضل الأمين خلال 8:58:05 دقيق.

وحصد الشعار الأزرق «العاصفة» أول ألقابه عبر «تحفة» مع المضمر غياث الهلالي في الشوط 11 في 8:59:8 دقيقة، وأهدت «هملولة» هجن الرئاسة اللقب السادس مع المضمر علي بن جميل الوهيبي في الشوط 12 في 9:08:07 دقيقة.

وكسب «المفروي» الشوط الـ13 وأهدى هجن الشحانية النقطة الرابعة مع المضمر جارالله محمد طالب بن عقيل خلال 8:59:5 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة لتحصد 5 نقاط متتالية ترفع رصديها إلى 11 لقباً في الأشواط من الرابع عشر إلى الثامن عشر، حيث فاز «شواهين» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت بلغ 8:07:07 دقيقة، و«ميزة» مع نفس المضمر خلال 8:55:09 دقيقة، و«مياس» مع نفس المضمر في 9:01:00 دقيقة، و«الشاهينية» مع المضمر راشد محمد بالسم المنصوري خلال 9:02:02 دقيقة، و«نصائح» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري في 8:09:03 دقيقة.

وظهر شعار سيح السلم بلقب واحد في الشوط التاسع عشر مع «مياس» مع المضمر سعيد بن سالم السبوسي في 8:54:03 دقيقة، وأحرز الشعار الأحمر اللقب 12 بتتويج «موضة» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط العشرين في 8:57:06 دقيقة، وسجلت هجن العاصفة اللقب الثاني عبر «العدملية» مع غياث الهلالي في الشوط 21 خلال 8:54:04 دقيقة، وحصد شعار الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان اللقب الثاني مع «سرمد» بقيادة الصادق فضل الأمين في الشوط 22 خلال 8:56:06 دقيقة. وحصدت هجن الرئاسة الأشواط من 23 إلى 25 ورفعت رصيدها إلى اللقب 16 من الانتصارات، بفوز «الشاهينية» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري، و«الذيبة» مع نفس المضمر، واختتمت الألقاب مع «الوراية» مع المضمر أحمد بن ماجد الخييلي في آخر الأشواط.