دوري أدنوك للمحترفين.. مالانجو يسجل هدفين في 7 دقائق!

علي معالي (دبي)

فرض الكونغولي بن مالانجو مهاجم فريق الشارقة لكرة القدم نفسه من جديد على دوري أدنوك للمحترفين بعد غياب طويل، ليكون الأفضل في الجولة الـ 22 بعد تسجيله لهدفين في شباك الوحدة في المباراة التي جرت على ملعب «العنابي» في أبوظبي، وعودة اللاعب جاءت بعد غياب طويل عن التهديف أو حتى الظهور بهذا الشكل الإيجابي، رغم خبرته الكبيرة في الملاعب، سواء عندما كان محترفاً في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، ومن قبلها في صفوف فريق مازيمبي أشهر أندية الكونغو.

والجديد في مشوار هذا اللاعب (27 عاماً)، أنه للمرة الأولى يسجل هدفين متتاليين في 7 دقائق فقط، حيث بدأ مالانجو بهدفه الأول في شباك الوحدة في الدقيقة 38، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45، وسبق لهذا اللاعب خلال مشواره في الملاعب أن سجل مرات عديدة أهدافاً ثنائية، سواء على مستوى بلاده أو في المغرب، وكذلك في ملاعبنا، ولكن لم يكن الفارق الزمني بينهما قريبا لهذه الدرجة (7 دقائق فقط).

احتفل مالانجو بما قدمه في هذه المباراة، والتي تعتبر بمثابة العودة الجديدة لتألقه بعدة أشكال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث وضع هدفيه على انستجرام وعلق قائلاً: «أشكرك يارب على نعمتك».

وكان اللاعب قد لاقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية سواء أثناء مشاركته مع الملك في دوري أبطال آسيا أو في المسابقات المحلية لابتعاده لفترات طويلة عن التهديف وظهوره بشكل غير مقنع لدرجة أن الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق وضعه كثيراً على دكة البدلاء، وبل في فترات أخرى جعله خارج التشكيلة، وكان مبرر كوزمين في ذلك أن اللاعب ما زال يحتاج إلى وقت لكي يشفى تماماً من الإصابة التي لحقت به وحرمته من التواجد مع الفريق لفترات طويلة.