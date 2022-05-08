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أدنوك للمحترفين.. «الثنائيات» تُنعش سباق الهدافين
أدنوك للمحترفين.. «الثنائيات» تُنعش سباق الهدافين
9 مايو 2022 02:25

منير رحومة (دبي)

شهدت الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، انتعاشة في سباق الهدافين، بتسجيل ثلاثة مهاجمين لثنائية، سيكون لها تأثيرها في زيادة تحسين مراكز هم واشتداد المنافسة في «توب 10» خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري.
وفي ظل غياب هدافي الدوري لابا كودجو لاعب العين، والذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً، سجل علي مبخوت لاعب الجزيرة هدفين في الدقيقتين 73 و72 في شباك عجمان ورفع رصيده إلى تسعة أهداف، ليدخل «توب 10»، بعد غياب طويل هذا الموسم، ويعود بذلك إلى موقعه الطبيعي كمنافس قوي على المراكز المتقدمة في ترتيب الهدافين.
كما سجل النرويجي توماس أولسن لاعب شباب الأهلي، هدفي الفوز لفريقه في الدقيقتين 4 و22 أمام اتحاد كلباء، وأنهى السلسلة السلبية لفريق «الفرسان»، ليؤكد للجماهير أنه صفقة ناجحة منذ قدومه في الانتقالات الشتوية، حيث سجل أربعة أهداف، وفرض بذلك نفسه في قائمة هدافي «دورينا». وبدوره سجل علي صالح لاعب الوصل سجل هدفين في شباك النصر خلال الدقيقتين الأولى و91 ليصل إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، ويؤكد بدوره إمكانياته التهديفية، واستعادة مستواه الفني، خاصة وأنه لاعب دولي يعول عليه المنتخب كثيراً في ملحق المونديال.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
علي مبخوت
عجمان
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