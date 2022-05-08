«الترفيه مستمر» في «منطقة الجماهير»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت رابطة دوري المحترفين مبادراتها الخاصة بالجماهير، التي امتّدت من نهائي كأس الرابطة بين العين وشباب الأهلي، الذي توج بلقبه «الزعيم العيناوي» حتى مباريات الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين. وشهدت منطقة الجماهير باستاد محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة تفاعلاً من الجماهير التي حضرت المباراة، وكان تفاعل الصغار المشهد الأهم في تلك المنطقة التي استمرت هي نفسها من نهائي كأس الرابطة، وتضمنت العديد من الألعاب الخاصة بالكبار والصغار.

وتعد منطقة الجماهير بملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي إحدى أهم المناطق الجماهيرية في ملاعب الدولة، إن لم تكن أكبرها لوجود المساحة التي تسمح بتنوع الألعاب ووجود مجموعة من الملاعب الصغيرة لعدد من الرياضات المتنوعة.