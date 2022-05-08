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أدنوك للمحترفين.. غياب «البديل المؤثر»!
أدنوك للمحترفين.. غياب «البديل المؤثر»!
9 مايو 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

 غاب تأثير اللاعب البديل في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ولم يبرز البديل القادر على صناعة الفارق بالشكل المثالي، من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، خاصة في الفرق التي تعادلت بالجولة، خورفكان مع العروبة، بني ياس مع الإمارات، أو التي خسرت مثل الوحدة، الوصل، عجمان، اتحاد كلباء، والظفرة، وأيضاً في التي انتصرت ليبقى دور البدلاء في معظم المباريات «تكتيكياً» فقط.
 ويبرز غياب التأثير أكثر في قمتي الجولة (الوحدة والشارقة) و(النصر والوصل)، ففي المباراة الأولى لم يتمكن إسماعيل مطر وطحنون الزعابي ومنصور المنهالي بجانب المدافع فارس جمعة من جعل الفريق، في تحقيق التأثير الذي يؤدي إلي تغيير النتيجة، في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق (1 - 2)، فيما جاءت تغييرات المنافس تكتيكية بدخول الحسن صالح وماجد سرور وسيف راشد وعثمان كمارا.
أما في قمة «بر دبي»، لم يكن لبدلاء «الإمبراطور» غانم أحمد ويوسف أحمد ومحمد عبد الرحمن وأولابي وحسن إبراهيم، البصمة المطلوبة مع الفريق، بينما كانت تبديلات العميد تكيتكية أيضاً، وينسحب الحال على بقية مواجهات الجولة، التي تمثل محطة حاسمة على صعيد الصدارة، باقتراب العين كثيراً من تحقيق اللقب 14 في تاريخه، بينما تعقد موقف العروبة والإمارات كثيراً في أخر الترتيب، وأصبحا يحتاجان إلى معجزة حقيقية في الجولات الأربع المتبقية لتفادي الهبوط إلي الدرجة الأولى، الذي أصبحا قريباً جداً منه.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العروبة
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