مهرجان سباق دلما التاريخي يدشن المنافسات

الظفرة (الاتحاد)

انطلقت، مسابقات وفعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان سباق دلما التاريخي»، على شاطئ جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، والتي تستمر حتى 20 مايو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. ودشن سباق دلما للتجديف الواقف على اللوح مسابقات الدورة الخامسة من المهرجان، إذ يقام السباق بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وشهد السباق مشاركات واسعة من أكثر من 12 جنسية ضمن كافة فئاتها (المحلي، رجال، نساء، أطفال) ضمن جولاتها الأولى، ومن المتوقع أن تشهد الجولات القادمة يومي 14 و15 مايو الجاري مشاركات أوسع من المتسابقين.

كما تضمن المهرجان في يومه الأول عروضاً فنية وشعبية من التراث الإماراتي قدمتها الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي، وفرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وتضمن عروض الفرقتين فنون (الليوا، العيالة، المديما، الأهالة)، والمصحوبة بالأغنيات الوطنية والتراثية المتنوعة. ويقدم مهرجان سباق دلما التاريخي أكثر من 354 جائزة للمتسابقين في مختلف مسابقات المهرجان بقيمة تتجاوز 28 مليوناً و160 ألف درهم إماراتي، منها (25 مليون درهم جوائز سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، 2 مليون و300 ألف درهم جوائز سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، 860 ألفا و100 درهم لجوائز ومسابقات المهرجان المصاحبة).وتشمل الدورة الخامسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الكثير من المسابقات والفعاليات المصاحبة التي تصل إلى 21 فعالية رئيسية، بالإضافة إلى 35 مسابقة بحرية وتراثية وألعاب شاطئية وغيرها.

وتتضمن المسابقات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، سباق دلما للتجديف على البورد الواقف، قفال بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، مسابقة الصيد بالصنارة «كاستينغ»، وبطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقات الطبخ، ومسابقة أجمل زي نسائي، ومسابقة رسم عن دلما، وبطولتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، وسباقات السباحة والدراجات الهوائية والجري وغيرها.

‏وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي عن استمرار باب التسجيل في قفال بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، والتي ستقام في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة. وبدأت اللجنة المنظمة للمهرجان استقبال المشاركين من فرق وأفراد للتسجيل في المسابقات الشاطئية والألعاب الشعبية، ،منها بطولتا الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، وبطولتا كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية.