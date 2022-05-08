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الرياضي
كالديرون: هدفنا «الإيجابية» أمام «الملك»
كالديرون: هدفنا «الإيجابية» أمام «الملك»
8 مايو 2022 19:45

يصل النقبي (خورفكان)
شدد الأرجنتيني كالديرون مدرب خورفكان على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشارقة في افتتاح مباريات الجولة 23 من الدوري.
وقال: الشارقة من الفرق المتطورة، والتي قدمت مستويات متميزة في المسابقة بالإضافة لعودته بقوة من خلال البطولة الآسيوية، لذلك اللقاء لن يكون سهلاً، وعلينا بذل جهد أكبر مما قدمناه أمام العروبة.
وأضاف: كنا نطمح للفوز على العروبة باللقاء الماضي لكن لم نوفق، وعلينا أن نبرهن على قوة فريقنا أمام الفرق القوية، لذلك طالبت اللاعبين بالأداء القوي حتى نخرج بنتيجة إيجابية من اللقاء الصعب.

كالديرون
خورفكان
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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