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الرياضي
العبيدي: العروبة يقاتل من أجل «الفرصة»
العبيدي: العروبة يقاتل من أجل «الفرصة»
8 مايو 2022 19:30

فيصل النقبي (مربح)
أكد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة وجود أمل قوي للفريق بالبقاء في الدوري، أن استمر أداء الفريق المنضبط والمتطور كما فعل في الجولة الأخيرة.
وقال إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام خورفكان وتميز أداء اللاعبين بالقوة والحماس، متمنياً أن يدوم هذا في لقاء بني ياس المهم.
وأضاف: سنقاتل من أجل فرصتنا، ولن نستسلم ونعلم بأن المهمة صعبة أمام فريق صعب كبني ياس، لكنها ليست مستحيلة، وعلينا الانتباه والتركيز طوال زمن المباراة.
وقال: اللاعبون جاهزون للمهمة الصعبة، وسنختار العناصر القادرة على تحقيق الفوز.

دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
بني ياس
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