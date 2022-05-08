جوران: أوراق «العنابي» مكشوفة لـ«البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

أكد الصربي جوران تيفجوديتش مدرب فريق عجمان أن المواجهة أمام الوحدة تأتي في توقيت قصير بعد الجولة 22 وأنه لا مجال فيه للتجهيز، وقال: الأوراق مكشوفة للفريق ولدينا دراية بطريقة لعب الوحدة ولعبنا معهم في الدور الأول، وأتمنى أن ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أننا نلعب بملعبنا وبين جماهيرنا.

جاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة «العنابي» في الجولة الثالثة والعشرين التي ستقام باستاد راشد بن سعيد «الثلاثاء».

وأشار جوران إلى أنه كان غاضباً بعد مواجهة الجزيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون وأدت إلى خسارتنا بثلاثية فلم تعجبنه النتيجة ولا طريقة اللعب وقال: «نحاول حل المشاكل الفنية التي ارتكبناها ورغم الأخطاء إلا أننا صنعنا عدة فرص والحظ لم يكن معنا».

وحول تراجع مستوى لياندرو لاعب وسط الفريق قال: «مستواه تراجع بالفعل، ولا يؤدي بالشكل المطلوب وربما يعود السبب إلى الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، ولدينا ثقة أنه سيتخطى هذه المحنة ويعود أفضل مما كان والفريق لا يواجه أيه غيابات ومكتمل الصفوف باستثناء إصابة راشد مال الله».

وقال سعيد سليمان مدافع الفريق: «المواجهة تأتي في وقت ضيق للغاية وليس لدينا الوقت الكافي ولكن المدرب عمل على الأخطاء التي ارتكبناها أمام الجزيرة وأدت إلى خسارتنا ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية على ملعبنا، ونحترم فريق الوحدة لأنه من الفرق الكبيرة التي تنافس على المراكز الأولى ولكن علينا أن نقدم المستوى المأمول والخروج بنتيجة إيجابية في ملعبنا».

ووجه اللاعب الشكر إلى جماهير «البرتقالي» التي تساند الفريق في كل المباريات وقال: «الجماهير كلمة السر في انتصارات الفريق وننتظرهم في المباراة المقبلة ونأمل أن نسعدهم».