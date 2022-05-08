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الرياضي
هالاند قريب من مغادرة دورتموند
هالاند قريب من مغادرة دورتموند
8 مايو 2022 16:47

برلين (د ب أ) 
قال سيبستيان كيل مدير الكرة المقبل بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه من المتوقع حسم مستقبل نجم هجوم الفريق إيرلينج هالاند خلال الأيام المقبلة، حيث يبدو هالاند قريباً من الرحيل عن الفريق، وتسود حالة من الترقب بشأن وجهته المقبلة.
وارتبط اسم النجم الهولندي هالاند «21 عاماً» بشكل كبير لدى وسائل الإعلام بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يوليو المقبل، في ظل وجود بند في عقده يسمح لهه بالرحيل.
وجرى تعليق الأمر لبعض الوقت بسبب ظروف وفاة مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب مطلع الأسبوع الماضي.
وقال سيبستيان كيل في تصريحات لقناة «شبورت 1» التليفزيونية اليوم الأحد: أعتقد أن الأمر سيتضح الأسبوع المقبل.» ويحاول بوروسيا دورتموند تعويض رحيل هالاند المرتقب بالتعاقد مع كريم أديمي مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقال كيل: أظن أننا سنمضي قدما في ضم كريم هذا الأسبوع.
وحسم دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ المتوج باللقب، بالفعل تعاقده مع لاعبي قلب الدفاع نيكو شلوتربيك، من فرايبورج، ونيكلاس زوله، من بايرن ميونيخ، لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل.
من ناحية أخرى، قال سيبستيان كيل إنه يعتزم إبقاء ماركو روزه في منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد أن بدا في وقت سابق متردداً بشأن هذا الأمر.
وأثار سيبستيان كيل ضجة أمس السبت عقب المباراة التي فاز فيها دورتموند على جرويتر فورت 3 / 1 ضمن منافسات الدوري الألماني.
فلدى سؤاله حول ما إذا كان روزه سيستمر في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، قال كيل في تصريحاته لشبكة «سكاي» إنه يظن ذلك.
وقال سيبستيان كيل، لاعب خط وسط دورتموند السابق والذي ينتقل من رئاسة لجنة المحترفين بالنادي إلى منصب مدير الكرة بنهاية الموسم الجاري، في تصريحات لقناة «شبورت 1» التليفزيونية: «كانت صيغة مؤسفة حقاً للكلمات».
وأضاف: يمكنني أن أقول بوضوح إنني أخطط للموسم المقبل مع ماركو. وقال إنه سيناقش بعض الأمور مع روزه عقب الموسم الذي يشهد حاليا تواجد دورتموند في المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ الذي حسم اللقب بالفعل، كما شهد خروجاً مبكراً لدورتموند من الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

إيرلينج هالاند
بروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
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