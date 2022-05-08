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رودي فولر يشيد بإنجاز ليفركوزن
رودي فولر يشيد بإنجاز ليفركوزن
8 مايو 2022 16:47

برلين (د ب أ) 

قال رودي فولر المدير الإداري لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إنه يعتقد أن فريق ليفركوزن، الذي عانى بشكل كبير من الإصابات، حقق إنجازاً هائلاً بإحراز المركز الثالث هذا الموسم في الدوري الألماني «بوندسليجا».
ويستعد فولر «62 عاماً»، المتوج مع منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990، للرحيل عن منصبه وسيحل مكانه مدير الكرة سيمون رولفز.
وسيظل فولر سفيراً للنادي وعضواً في لجنة المساهمين بالنادي، الذي يستعد للعودة من جديد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لموسمين.
وقال فولر في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاج»: نظراً لأنه كان موسماً صعباً شهد العديد من الإصابات، فهذا يشكل نجاحاً هائلاً.. وافتقد ليفركوزن جهود لاعب خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز لأشهر بسبب تمزق في أربطة الركبة في مارس، كما عانى الفريق من عدة حالات إصابة أخرى، وقد استعاد المهاجم باتريك شيك لياقته مؤخراً، ليسجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 4 / 2 أمس السبت وحسمت المركز الثالث لليفركوزن.
وقال فولر: إنها نهاية جميلة للفريق في الموسم، ولي أيضاً، وذلك رغم أن الموسم شهد خروج الفريق من دور الستة عشر بالدوري الأوروبي.
ولا تزال هناك مباراة واحدة متبقية، تقام يوم السبت المقبل، ويتوقع أن تشهد أجواء احتفالية للفريق على ملعبه أمام فرايبورج، الذي يكافح من أجل اللحاق بليفركوزن في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

بوندسليجا
هوفنهايم
دوري أبطال أوروبا
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