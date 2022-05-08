العامري أول إماراتي يحصل على «دبلوم إدارة الأندية المحترفة» للفيفا

معتصم عبدالله (دبي)

عبر سعيد العامري المدير التنفيذي السابق لشركة النصر لكرة القدم، عن سعادته بحصوله على دبلوم إدارة الأندية المحترفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بعد إجازة أطروحته، والتي حملت عنوان «الخطة الاقتصادية المستدامة لنادي النصر»، ليكون أول إماراتي يجتاز وبنجاح الدبلوم قبل تسلمه شهادة التخرج من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال العامري في حديثه لـ«الاتحاد»: «الفيفا أقر نظاماً جديداً للدراسات الأكاديمية وتم الإعلان عن الدبلوم الحالي قبل نحو عام ونصف وشارك في النسخة الأولى نحو 425 شخصاً من كل أنحاء العالم، وجرت المقابلات وبرنامج الدراسة قبل الاستقرار على 30 شخصاً في المرحلة الأخيرة».

وتهدف دبلومة الفيفا في إدارة الأندية، إلى اكتساب الخبرات العملية والرؤية في أبرز مهن صناعة كرة القدم، وأوضح الفيفا أن البرنامج يهدف إلى تحقيق هدف منظومة كرة القدم، وهو خلق نظام بيئي أكثر توازنا، والذي من خلاله سيتم توفير الأدوات والمعرفة اللازمة له حتى يتمكن أكبر عدد من الأندية حول العالم من المنافسة على أعلى مستوى.

وأشار العامري إلى من بين المشاركين في المرحلة الأخيرة 4 ممثلين فقط عن قارة آسيا، وأضاف «تناول برنامج الدبلوم أحدث الاتجاهات، فضلا عن عرض الممارسات المتعلقة بالإدارة والقيادة، وإدارة الأندية والملاعب، ومدارس الرياضة والشباب، والجوانب القانونية والإدارية، والتسويق والاتصالات، والقضايا المالية».

وأكد العامري على الفوائد الكبير لبرنامج الدبلوم عطفاً على نوعية المشاركين وتبادل العلاقات والخبرات واكتساب المعرفة، وأضاف: «النسخة الأولى ضمت مجموعة من نجوم الكرة السابقين أمثال نونو جوميز وخوان بابلو إضافة إلى رؤساء أندية ريفير بلايت الأرجنتيني وكريزرو البرازيلي وغيرهم، وتضمن البرنامج زيارات متبادلة بما فيها الإمارات على هامش استضافتها النسخة الأخيرة لنهائيات كأس العالم للأندية 2021».

وحول أطروحة التخرج التي حملت الخطة الاقتصادية المستدامة لنادي النصر، أوضح «الدراسة الأكاديمية تتطلب التقدم ببحث للتخرج تحت إشراف بروفيسور من جامعة أميركية ووفقت في تقديم الدراسة ونقاشها حسب المتطلبات الأساسية».

وتعليقاً على مدى الاستفادة من مثل هذه المشاركات في مستقبل رياضة الإمارات والاحتراف الإداري «الحصر على استمرارية التعلم والتطور المستمر يسهم في اكتساب الخبرات المطلوبة في أبرز مهن صناعة كرة القدم»، لافتاً إلى أهمية أن تنعكس مثل هذه المخرجات بشكل أفضل على رياضة الإمارات.