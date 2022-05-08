دعوة شخصيات دولية لحضور افتتاح «الألعاب الخليجية»

الكويت (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو الجاري بالكويت عن قائمة كبيرة من الشخصيات الدولية والآسيوية والخليجية التي أكدت حضور حفل افتتاح الدورة يوم 22 مايو الجاري منهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وفلاديمير برتا مدير عام الاتحاد الدولي للجودو والشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة واللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وخليل المهندي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة ودحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى فيما تم توجيه الدعوة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية.

كما كشفت اللجنة المنظمة للدورة عن رؤساء الوفود حيث يترأس وفد الإمارات معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة ويترأس الوقد السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والوفد القطري الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية والعماني خالد بن محمد الزبير، رئيس اللجنة الأولمبية والبحريني الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تزايدا في قائمة كبار الشخصيات الذين سيؤكدون حضورهم، في الوقت الذي تبذل فيه اللجنة الاولمبية الكويتية جهودها لحشد قائمة من الشخصيات الدولية لتتناسب مع افتتاح الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة الخليجية.