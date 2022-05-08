تفاؤل كلوب!

لندن (د ب أ)

حاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التمسك بالإيجابية رغم التعادل مع توتنهام 1 / 1، والذي هدد فرص الفريق في انتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتعادل ليفربول مع توتنهام مساء أمس السبت ليرفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك مع تبقي ثلاث مباريات لليفربول في الموسم وأربع مباريات لمانشستر سيتي أولها اليوم الأحد أمام نيوكاسل.

وأخفق ليفربول في تحقيق الفوز على ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ مباراته أمام برايتون في أكتوبر الماضي، وأصبح بحاجة الآن إلى إهدار مانشستر سيتي ثلاث نقاط خلال مبارياته الأربع المتبقية كي تكون لديه الفرصة في التتويج باللقب.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 56 بالهدف رقم 20 للاعبه هيونج مين سون في الموسم الحالي، ثم تعادل ليفربول بهدف للاعب لويس دياز في الدقيقة 74، لكنه أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثالثة فقط خلال مبارياته بالدوري منذ بداية عام 2022 .

وقال كلوب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": في البداية وقبل كل شيء، يجب أن نتوقف عن التعامل مع الأمر وكأنه جنازة . فقد حدث في حياتي أمور أسوأ بكثير.

وأضاف: إنها نقطة مهمة، لأنها نقطة أضيفت إلى ما كان عليه رصيدنا قبل المباراة. والتعادل بعد التأخر صفر / 1 هو أفضل بكثير، لكنه فقط لم يكن ما نهدف له.

وتابع: الآن علينا التعامل مع الأمر، وسنفعل، نحن جميعا نعرف الوضع.

وأضاف كلوب: نحن الآن في قمة الجدول. الوضع المفضل بالنسبة لي هو أن نخسر نحن وسيتي جميع المباريات المتبقية ونظل نحن على القمة، لكننا جميعا نعرف أن الوضع لا يكون هكذا. وأضاف: أود الجلوس هنا وقول /نعم، سيتي سيهدر نقاط، سنرى ما سيحدث.

وتابع: ما يهمني في هذه اللحظة ليس مباراة سيتي أمام نيوكاسل، وإنما مباراتنا يوم الثلاثاء أمام أستون فيلا.

وأضاف: الفرصة الوحيدة التي نمتلكها لمواصلة المشوار هو تحقيق الفوز.