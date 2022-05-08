سيميوني يرفض الممر الشرفي

مدريد (رويترز)

استبعد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد، الوقوف في ممر شرفي تكريماً لضيفه ريال مدريد المتوج مؤخراً بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قبل المواجهة بين الفريقين في ملعبه واندا متروبوليتانو اليوم الأحد.

وفي الأسبوع الماضي توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35، معززاً رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بعد الفوز على إسبانيول، وجرت العادة في إسبانيا أن يقف الفريق المنافس في المباراة التالية لتحية البطل قبل المباراة.

لكن سيميوني قال إن فريقه وبدافع الاحترام لمشاعر جمهوره لن يقف في ممر شرفي لتحية البطل في مباراة اليوم الأحد.

وقال سيميوني للصحفيين: لا أعرف إن كان هذا مطبقاً في بطولات أخرى حول العالم. المجتمعات مختلفة.. على سبيل المثال هذا غير معروف في بلادي..".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "نحترم ريال مدريد لكننا نحترم جمهورنا أكثر".

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 61 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتفاضة رائعة إنه غير غاضب من قرار سيميوني.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم بقوله: "أتليتيكو مدريد هو فريق نحن نحترمه كثيرا وهو جارنا وصديقنا. وأنا أحترم لاعبيه وجمهوره ومدربه كثيراً.

"إذا فعلوا ذلك فهذا جيد وإن لم يفعلوا فلا بأس. نحن نحترم قرارهم أياً كان".