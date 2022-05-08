«ألكاراز الناضج».. قفزة هائلة

مدريد (رويترز)

لم يعد كارلوس ألكاراز يسمح للتوتر بأن ينال منه، ويرى أنه أصبح مستعداً لمناطحة لاعبي الصفوة في التنس، بعد أن صمد أمام نوفاك ديوكوفيتش ليطيح بالمصنف الأول عالمياً ويتأهل لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس أمس السبت.

وتغلب اللاعب البالغ عمره 19 عاماً بنتيجة 6-7 و7-5 و7-6 على منافسه الصربي، في مباراة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ليصبح أول لاعب يهزم ديوكوفيتش ورفائيل نادال في نفس البطولة المقامة بملاعب رملية.

وكان ألكاراز يحتل المركز 120 بالتصنيف العالمي قبل عام واحد، لكنه قفز إلى قائمة العشرة الأوائل عقب التتويج بثلاثة ألقاب هذا الموسم.

وعن الاختلاف في أدائه الآن قال اللاعب الإسباني: ربما أصبحت أكثر نضجًا الآن في التعامل مع اللحظات الصعبة وفي التحكم بالأعصاب وكل شيء. أعني أنني أسيطر على كل شيء بالملعب واعتقد أنني قادر على تبادل الكرات لفترات طويلة.

واستغل ألكاراز شراسته وسدد سلسلة من الضربات الناجحة ليقهر ديوكوفيتش في شوط فاصل وتأهل لمواجهة ألكسندر زفيريف في النهائي اليوم الأحد.

وأضاف اللاعب الذي سيصعد للمركز السادس في التصنيف العالمي الجديد عند صدوره غداً الاثنين: في الأوقات الحاسمة ترى الفارق بين لاعب جيد ولاعب من الصفوة وأود أن أصنع الفارق.

وتابع: أشعر بأنني مستعد لمواجهة ديوكوفيتش ونادال في كل بطولة وكل ملعب، في البطولات الأربع الكبرى الوضع مختلف عند اللعب في سلسلة الأفضل في خمس مجموعات لكن اعتقد أنني مستعد.

والفوز على زفيريف سيمنح ألكاراز لقبه الثاني ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة عقب نجاحه في ميامي في وقت سابق هذا العام.