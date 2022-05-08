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الرياضي
إلى الأمام يا فخر تونس
إلى الأمام يا فخر تونس
8 مايو 2022 13:21

تونس (د ب أ)

أشادت وزارة الشباب والرياضة في تونس، بالفوز المستحق للاعبة التنس أنس جابر بدورة مدريد المفتوحة للتنس، لتحرز بذلك أولى بطولاتها في الدورات الكبرى من فئة ألف نقطة.
وفازت جابر المصنفة العاشرة عالميا في المباراة النهائية على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة 14 في نهائي مثير بنتيجة 5/7 و6/0 و6/2، لتعلق الوزارة عقب التتويج التاريخي لجابر "فوز صعب ومثير لكنه مستحقاً في دورة من فئة ألف نقطة.. شكراً أنس وإلى الأمام دائماً يا فخر تونس".
وبعد سقوطها في خمس نهائيات سابقة في مشوارها الاحترافي، نجحت جابر في الأخير في فك النحس وتحقيق أول لقب لها في بطولة من فئة ألف نقطة على الملاعب الترابية.
ولقيت جابر تشجيعاً كبيراً من أنصارها التونسيين والعرب على المدرجات.
وعلق الاتحاد التونسي عقب فوزها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنس جابر تكسر العقدة.. فعلتها جابر ورفعت البطولة وسط تشجيع عربي جنوني.. الجميع يهتف لأنس التي قدمت أفضل أداء لها هذا العام".
وتابع الاتحاد: المستحيل ليس تونسياً. أنس جابر الملكة المدريدية".
وهذه ثاني بطولة تحرزها جابر بعد تحقيقها لقب دورة برمنجهام في 2021 على الملاعب العشبية في أول إنجاز عربي على الإطلاق.

 

أنس جابر
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