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الرياضي
«دولي السباحة» يدعم مدراس أوزبكستان
«دولي السباحة» يدعم مدراس أوزبكستان
8 مايو 2022 13:00

طشقند (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة برئاسة الكويتي الدكتور حسين المسلم عن الاتفاق مع جمهورية أوزبكستان من أجل وضع برنامج خاص بالاتحاد الدولي لتعليم السباحة من أجل صحة أفضل لجميع طلاب المدارس، وذلك تحت عنوان «تعليم السباحة من أجل الصحة والمتعة بالحياة».
جاء الاتفاق بحضور معالي عبد الله علي بوف رئيس وزراء جمهورية أوزباكستان، وحسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة في طشقند التي استضافت اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي.
وأكد المسلم أن البرنامج سيتم بدعم من حكومة أوزباكستان ممثلا في وزارة التربية والتعليم وذلك ابتداء من مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على أن يبدأ العمل بالبرنامج في شهر سبتمبر المقبل.
كما سيقدم الاتحاد الدولي للسباحة الدعم الفني وخطة العمل لتأهيل مدرسين التربية الرياضة لتعليم السباحة في جميع مدارس اوزبكستان.
كان المسلم قد وضع في مقدمة أولوياته بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للمرة الأولى محو أمية السباحة حول العالم وحماية الأطفال الذي يتعرضون للغرق سنويا وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إلى تحقيق وأيضا تطوير السباحة في البلدان التي تعاني نقصا في هذا الجانب إلى جانب الاستفادة من خبرات بلدان النخبة على مستوى الألعاب المائية.
كان المسلم قد تم انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسباحة للمرة الأولى في يونيو الماضي وسبق له تمثّيل الكويت كلاعب في منافسات السباحة، وشارك في جميع دورات الألعاب العربية والآسيوية وبطولات العالم بين 1974 و1976، وانضم إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة «فينا» للمرة الأولى عام 1996.

الاتحاد الدولي للسباحة
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