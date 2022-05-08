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الرياضي
منتخب الطائرة يستعد لـ «الخليجية» في بلغاريا
منتخب الطائرة يستعد لـ «الخليجية» في بلغاريا
8 مايو 2022 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
دشن منتخبنا الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة، معسكره الخارجي في بلغاريا استعداداً للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو الحالي بمشاركة 285 رياضياً ورياضية يتنافسون في 111 مسابقة بـ 16 لعبة فردية وجماعية، تقام في 14 موقعاً مختلفاً بمشاركة ممثلين لدول مجلس تعاون الخليج العربي.
ويتضمن برنامج إعداد منتخب الطائرة خلال معسكره الخارجي خوض 4 مباريات ودية بجانب التدريبات اليومي التي تهدف إلى زيادة المعدل الفني والبدني للاعبين‪.
وضمت قائمة منتخب الطائرة في معسكر بلغاريا التي ترأسها عوض المنصوري المدير المالي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، 16 لاعباً وهم عامر غلام، عدنان إبراهيم، ماجد راشد، علي محمد صالح «النصر»، محمد شمل، سالم جوهر «العين» محمد حسين، محمد عبدالله «عجمان»،سعيد الماس «الجزيرة»، ماجد ثاني، راشد مبارك، محمد خميس، خالد حمزة «شباب الأهلي»، خليفة البدواوي «حتا»، مبارك المنصوري «بني ياس»، سيف وحيد «الوصل».
ويستهل «الأبيض» يستهل مشواره في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، بلقاء المنتخب الكويتي، يليه لقاء المنتخب البحرين، ثم المنتخب السعودي، والمنتخب العماني، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب القطري.

منتخب الكرة الطائرة
دورة الألعاب الخليجية
الكويت
بلغاريا
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