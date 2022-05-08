«الأولمبية» تحتفي بمنتسبي «ماجستير المنظمات الرياضية»

دبي (الاتحاد)

احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية بمنتسبي النسخة 24 من برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات الرياضية، والذي يختتم مرحلته الحالية التي تستضيفها دبي في 11 من مايو الجاري.

ونظمت اللجنة حفل عشاء احتفاءً بالدارسين البالغ عددهم 42 من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية من جميع دول العالم والاتحادات الرياضية والعاملين في المجال الرياضي.

وحضر الحفل المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وشهد الحفل تبادل أطراف الحديث مع منتسبي الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات الرياضية وما تم الوصول إليه من نتائج متقدمة وإيجابية طوال مراحل البرنامج الذي أوشك على الانتهاء، ليقدم دفعة جديدة من المؤهلين للعمل في القطاع الرياضي والأولمبي في مختلف الدول.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المحاضرين تقديراً لجهودهم في إلقاء واستعراض المواد العلمية، كما تم تكريم منتسبي البرنامج وتسليم وتبادل الدروع التذكارية بين اللجنة الأولمبية الوطنية وإدارة الماجستير التنفيذي.