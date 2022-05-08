«يونس» يخطف كأس الوثبة في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

خطف المهر «يونس» للشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز- بري أيشا، الذي أقيم بمضمار داكس الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي في نسخته الرابعة عشر.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم، وحققت الرسالة نجاح كبير والأهداف المرسومة لها.

وأقيم السباق لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي، وشاركت فيه نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 14 ألف يورو، وجاء السباق مثيراً ومتكافئاً حتى خط النهاية.

وتفوق البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «عاصي» بفارق 0,75 طول عن «اتش السابق» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سباستيان مارتينو، ومسجلاً زمناً وقدره 2:25:10 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث الفرس «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة اليخاندرو كورتيز.