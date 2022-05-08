رودريجيز على أعتاب نادي بيكهام!

أنورإبراهيم (القاهرة)

يتردد اسم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز (31عاماً) لاعب الريان القطري، بقوة في أروقة نادي إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأميركي، ويمتلكه النجم الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام.

وذكرت مصادر صحفية أميركية إن ثمة مباحثات دائرة في الوقت الحالي بين إنتر ميامي واللاعب الذي شوهد هذا الأسبوع في مدينة ميامي، ما أثار التكهنات والشائعات بشأن إمكانية انتقاله بالفعل لهذا النادي.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية إن بيكهام وإدارة ناديه كانا على اتصال باللاعب منذ فترة من أجل جس نبضه فيما يتعلق برغبته في اللعب في الدوري الأميركي، ومعرفة ما إذا كان ناديه القطري سيسمح له بالرحيل أم لا، وخاصة أنه مرتبط بعقد مع هذا النادي حتى صيف 2024.

خاميس رودريجيز،الذي سبق له اللعب لأندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي، يتقاضى راتباً سنوياً قدره 6.7 مليون يورو مع ناديه الحالي، ما يعني أنه سيصبح أكثر اللاعبين راتباً إذا ما انتقل إلى صفوف إنتر ميامي، إذ أنه سيحطم الرقم الذي يحتفظ به الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب إنترميامي والذي يحصل على 5.6 مليون يورو سنوياً.

وذكرت نفس المصادر الأميركية إن فيل نيفيل المديرالفني لإنتر ميامي لم يعد يعتمد على جهود هيجواين، بل أخرجه من حساباته، ورغم ذلك لايزال النجم الأرجنتيني مصمماً على استكمال عقده، ما لم تحدث تطورات جديدة تدفعه إلى الرحيل بنهاية هذا الموسم.

وإذا وقع رودريجيز بالفعل لإنتر ميامي، فإنه سيكون بديلاً للاعب المكسيكي رودولفو بيزارو الذي أصبح مكانه شاغراً بعد رحيله إلى نادي مونتيري في وقت سابق من هذا العام.

وكان رودريجيز أفصح مؤخراً عن رغبته في الانتقال إلى بطولة دوري أخرى، معترفاً بأن الدوري الأميركي سيكون خياراً جيداً بالنسبة له، بعد أن صرف النظر عن العودة للعب في أوروبا.

ويحمل خاميس رودريجيز سجلاً حافلاً بالبطولات، أبرزها مع ريال مدريد «2 ليجا و2 دوري أبطال و2 كأس عالم للأندية» ومع بايرن ميونيخ «2 دوري بوندسليجا، ومرة كأس ألمانيا»، كما حصل مع منتخب بلاده على جائزة الحذاء الذهبي في مونديال البرازيل 2014، حيث سجل 6 أهداف.