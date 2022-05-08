الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رودريجيز على أعتاب نادي بيكهام!
رودريجيز على أعتاب نادي بيكهام!
8 مايو 2022 10:52

أنورإبراهيم (القاهرة)
يتردد اسم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز (31عاماً) لاعب الريان القطري، بقوة في أروقة نادي إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأميركي، ويمتلكه النجم الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام.
وذكرت مصادر صحفية أميركية إن ثمة مباحثات دائرة في الوقت الحالي بين إنتر ميامي واللاعب الذي شوهد هذا الأسبوع في مدينة ميامي، ما أثار التكهنات والشائعات بشأن إمكانية انتقاله بالفعل لهذا النادي.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية إن بيكهام وإدارة ناديه كانا على اتصال باللاعب منذ فترة من أجل جس نبضه فيما يتعلق برغبته في اللعب في الدوري الأميركي، ومعرفة ما إذا كان ناديه القطري سيسمح له بالرحيل أم لا، وخاصة أنه مرتبط بعقد مع هذا النادي حتى صيف 2024.
خاميس رودريجيز،الذي سبق له اللعب لأندية بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي، يتقاضى راتباً سنوياً قدره 6.7 مليون يورو مع ناديه الحالي، ما يعني أنه سيصبح أكثر اللاعبين راتباً إذا ما انتقل إلى صفوف إنتر ميامي، إذ أنه سيحطم الرقم الذي يحتفظ به الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب إنترميامي والذي يحصل على 5.6 مليون يورو سنوياً.
وذكرت نفس المصادر الأميركية إن فيل نيفيل المديرالفني لإنتر ميامي لم يعد يعتمد على جهود هيجواين، بل أخرجه من حساباته، ورغم ذلك لايزال النجم الأرجنتيني مصمماً على استكمال عقده، ما لم تحدث تطورات جديدة تدفعه إلى الرحيل بنهاية هذا الموسم.
وإذا وقع رودريجيز بالفعل لإنتر ميامي، فإنه سيكون بديلاً للاعب المكسيكي رودولفو بيزارو الذي أصبح مكانه شاغراً بعد رحيله إلى نادي مونتيري في وقت سابق من هذا العام.
وكان رودريجيز أفصح مؤخراً عن رغبته في الانتقال إلى بطولة دوري أخرى، معترفاً بأن الدوري الأميركي سيكون خياراً جيداً بالنسبة له، بعد أن صرف النظر عن العودة للعب في أوروبا.
ويحمل خاميس رودريجيز سجلاً حافلاً بالبطولات، أبرزها مع ريال مدريد «2 ليجا و2 دوري أبطال و2 كأس عالم للأندية» ومع بايرن ميونيخ «2 دوري بوندسليجا، ومرة كأس ألمانيا»، كما حصل مع منتخب بلاده على جائزة الحذاء الذهبي في مونديال البرازيل 2014، حيث سجل 6 أهداف.

خاميس رودريجيز
منتخب كولومبيا
إنتر ميامي
الريان القطري
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©