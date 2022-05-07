البرطماني: الإثارة تواصلت مع تحديات «الإيذاع» لأبناء القبائل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن منافسات «الإيذاع» لأبناء القبائل، في ختامي الوثبة 2022، جاءت حافلة بالإثارة والتشويق، خاصة في أشواط الرموز الثمانية، التي حفلت بالأداء القوي والمشاهد التي تظل عالقة بذاكرة عشاق رياضة سباقات الهجن.

وقال: تواصلت التحديات والمنافسة في المهرجان، في الجولة الثالثة لرموز أبناء القبائل بعد مرحلتي الحقايق واللقايا، وكان يوم أمس حافلاً ومثيراً، في مسافة الـ6 كلم، حيث تمكنت «مطفية» بشعار محمد بن عبدالله بن سبعين المحرمي، من إضافة الرمز الثاني في رصيدها، بعد منافسة قوية، بالمشهد الأخير مع «إرث» لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وصيفة الشوط الأول للأبكار المفتوح. وفي شوط للجعدان المفتوح ظفر «قناد» لمنصور بن سعد الأحبابي بالبندقية، بعد منافسة من «شاهين» لاهوم بن فيصل بن شريم المري، الذي أدى أداءً طيباً لكن إمكانيات «قناد» جعلته يفرض كلمته. وشهد الشوط الثالث للأبكار المحليات مغادرة أول رمز الدولة في المهرجان، عبر «بث» لناصر بن عبدالله بن أحمد المسند، التي استلمت المرحلة الأخيرة باندفاع قوي وإمكانيات عالية، وفي شوط الجعدان المحليات تمكن «سرحان» بشعار حمد بن راشد بن غدير من خطف البندقية، بأداء ثابت من الانطلاقة وحتى خط النهاية مع صمود وثبات في الرتم، كما أدى «نهار» لحمد بن سعيد الهاشمي أداءً جيداً ليكون في الوصافة. ويواصل البرطماني الحديث عن بقية أشواط الرموز أمس قائلاً: في شوط الأبكار المحليات الإنتاج، حلقت «الكوس» بشعار مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري، بالمركز الأول بعد مستوى طيب طيلة المسار، ومع اقتراب المنافسين امتلكت قدرة تحويلية للاندفاع والمقاومة بثبات في المقدمة حتى النهاية، وفيما ذهب المركز الثاني إلى «معيار» بشعار سعيد راشد بن غدير الكتبي، أما على صعيد الجعدان المحليان الإنتاج، حقق «الشارد» بشعار مطر بن سهيل اليبهوني كلمة المركز الأول، بعد منافسة قوية مع «شاهين» لجابر بن سلطان بن راشد الخييلي، الذي أدى أداءً ممتازاً لكن إمكانيات «الشارد» كانت أعلى.

وتابع البرطماني: في شوط الأبكار المهجنات أظهرت «الباسلة» لمحمد بن عتيق زيتون المهيري، بأسلوب الوصول من الخلف عند إصدار التعليمات منافسة قوية مع «شودة» لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي، و«شرارة» لمبارك بن هديب بن بطي الشامسي، وحسمت «الباسلة» الشوط وفازت بالكأس، وفي شوط الجعدان المهجنات تمكن «سلاف» لسالم بن سعيد الكتبي من خطف المركز الأول والبندقية، بعد منافسة قوية مع «هملول» لسالم بن مسلم بن حمرور العامري الذي حل ثانياً، وهذا المشهد شاهدناه كثيراً في الأيام الماضية.