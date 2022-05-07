«الحكام» تضع تجربة «الأجنبي» على طاولة التقييم

معتز الشامي (دبي)

نفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، وجود قرار بزيادة عدد الأطقم الأجنبية المسموح باستدعائها لكل نادٍ من مرتين إلى 3 مرات خلال الموسم، بداية من الموسم المقبل، وفق ما تم الترويج لها مؤخراً، وكشفت عن خضوع التجربة برمتها للتقييم سواء من قبل الإدارة الفنية للجنة، أو على مستوى الاتحاد بالتنسيق والتشاور مع رابطة المحترفين، التي تتجه لاستطلاع رأي الأندية في ما يتعلق بالتحكيم الأجنبي من عدمه، وفق الألية التي كشفت عنها مصادرنا في كلا الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الرضا عن مستوى التحكيم الوطني بشكل عام خلال الموسم الجاري، في ظل ارتفاع مستوى قضاة ملاعبنا، بالتزامن مع استدعاء الأندية لأطقم أجنبية أدارت فقط 4 مباريات في دورينا، منذ صدور القرار في سبتمبر الماضي.

وكان الظهور الأول للحكام الأجانب في أكتوبر الماضي خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، والتي أدارها الطاقم التركي بقيادة جينيت شاكير.

أما المباراة الثانية فجمعت بين الشارقة والوحدة، وشهدت استدعاء طاقم ألماني بقيادة توبياس ستيلير، قبل أن يعود مجدداً الحكم الأجنبي في الظهور الثالث له بمواجهة الجزيرة والعين، والتي أدارها طاقم إيطالي بقيادة دانيلي ودفيري، وكانت آخر ظهور للحكام الأجانب خلال مباراة العين والوحدة وأدارها طاقم هولندي بقيادة دانيلي ماكيلي.

وتفيد المتابعات أن هناك أندية طلبت بالفعل زيادة عدد الأطقم الأجنبية الموسم المقبل، بحيث يكون العدد مفتوح أمام جميع الأندية، وترك القرار لكل نادٍ بحسب ظروفه في المسابقات وأيضاً ظروفه المالية، بينما رأت بعض الأندية ضرورة الاكتفاء بمباراتين لكل نادٍ خلال الموسم، لعدم التأثير على فرص الحكم الوطني، وهو الرأي الذي تؤيده الأغلبية، بدليل أن معظم الأندية لم تلجأ لاستخدام حقها في استقدام حكام أجانب، رغم قرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية باستدعاء أطقم أجنبية بحد أقصى مباراتين لكل نادٍ، ما يعني نظرياً وجود 28 فرصة لاستدعاء الأجانب بواقع مرتين لكل نادٍ، غير أن الطلبات انحصرت بين الجزيرة والشارقة والوحدة والعين، وهي الفرق التي تصارع على قمة الترتيب.

من جانبه أكد سالم الشامسي رئيس لجنة الحكام، أن ما يخص الحكم الأجنبي كما هو دون تغيير حتى الآن، نافياً أن يكون هناك نية للزيادة أو حتى التقليص الموسم الجديد، وأضاف: سيتم مناقشة كل ما يتعلق بتقييم التجربة مع الخبراء الفنيين للجنة، الإنجليزيين لي وريتشارد، حيث سيتم الوقوف على فوائد حضور تلك الأطقم، حيث كانت توفر تجربة إعاشة سريعة لأفضل الأطقم بشكل عام، والتي يتم دمجها مع الطاقم الأجنبي للحصول على الخبرة والاستفادة من قدرات حكام النخبة الأوروبية التي تم استدعاؤهم بالفعل.

وتابع الشامسي: الهرمودي الذي أدار نهائي كأس المحترفين بين العين وشباب الأهلي، كان أحد الأطقم التي استفادت بالفعل من وجود الحكم الأجنبي، حيث عمل مع تلك الأطقم عن قرب، ولفت الشامسي إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم حسم الجدل بهذا الخصوص. أما عن شروط استدعاء الحكم الأجنبي، فكانت تفرض ضرورة أن يتقدم النادي بطلب رسمي للأمانة العامة قبل 21 يوماً، من المباراة المراد تكليف طاقم أجنبي لإدارتها، مع دفع التكلفة «170 ألف درهم للطاقم» بعد 3 أيام من تقديم الطلب بحد أقصى، كما يسمح لكل نادي باستدعاء أطقم أجنبية لمباراتين فقط خلال الموسم كحد أقصى، في الدوري أو كأس رئيس الدولة بالنسبة للأندية المحترفة، ولأندية دوري الدرجة الأولى، يسمح لها باستدعاء طاقم أجنبي في مباراة واحدة فقط بمسابقة كأس رئيس الدولة.

شروط استقدام الحكام الأجانب لدورينا

1 - مباراتان لكل نادٍ بدوري المحترفين أو كأس رئيس الدولة

2 - إرسال طلب رسمي للاتحاد قبل موعد المباراة بـ21 يوماً

3 - الالتزام بسداد تكلفة الطاقم البالغة 170 ألف درهم خلال 3 أيام من تقديم الطلب

4- يتكون طاقم التحكيم الأجنبي من حكم ساحة وحكمين مساعدين وحكم فيديو ويكون الحكم الرابع محلياً، وكذلك مساعد حكم الفيديو.