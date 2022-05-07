الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الفرسان» يستعيد ذاكرة الفوز على حساب «النمور»
«الفرسان» يستعيد ذاكرة الفوز على حساب «النمور»
7 مايو 2022 23:00

منير رحومة (دبي)
وأنهى شباب الأهلي سلسلة النتائج السلبية الطويلة بالفوز على اتحاد كلباء 2-1 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد راشد بدبي، لينهي مسيرة 70 يوماً من الصيام عن الانتصارات، وسجل النرويجي توماس أولسن الهدفين في الدقيقتين 4 و22، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق «النمور» ملابا في الدقيقة 62.
ورفع فريق «الفرسان رصيده إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 24 في المركز العاشر.
وعلى الرغم من إراحة تسعة لاعبين في تشكيلة شباب الأهلي، مقارنة بمباراة نهائي كأس الرابطة، إلا أن الوجوه الشابة التي شاركت في المباراة قدمت مستوى طيباً، ونجحت في تصحيح مسار الفريق واستعادة نغمة الانتصارات، بينما واجه فريق «النمور» صعوبات كبيرة خاصة في الشوط الأول، ورغم تصحيح أخطائه في الشوط الثاني وتسجيل هدف، إلا أنه لم ينجح في العودة، خاصة امام تألق الحارس حسن حمزه، لتستمر عقدة «الفرسان» في ملاحقه اتحاد كلباء بدوري المحترفين.

شباب الأهلي
اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©