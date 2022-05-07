«الفرسان» يستعيد ذاكرة الفوز على حساب «النمور»

منير رحومة (دبي)

وأنهى شباب الأهلي سلسلة النتائج السلبية الطويلة بالفوز على اتحاد كلباء 2-1 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد راشد بدبي، لينهي مسيرة 70 يوماً من الصيام عن الانتصارات، وسجل النرويجي توماس أولسن الهدفين في الدقيقتين 4 و22، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق «النمور» ملابا في الدقيقة 62.

ورفع فريق «الفرسان رصيده إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 24 في المركز العاشر.

وعلى الرغم من إراحة تسعة لاعبين في تشكيلة شباب الأهلي، مقارنة بمباراة نهائي كأس الرابطة، إلا أن الوجوه الشابة التي شاركت في المباراة قدمت مستوى طيباً، ونجحت في تصحيح مسار الفريق واستعادة نغمة الانتصارات، بينما واجه فريق «النمور» صعوبات كبيرة خاصة في الشوط الأول، ورغم تصحيح أخطائه في الشوط الثاني وتسجيل هدف، إلا أنه لم ينجح في العودة، خاصة امام تألق الحارس حسن حمزه، لتستمر عقدة «الفرسان» في ملاحقه اتحاد كلباء بدوري المحترفين.