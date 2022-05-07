دورتموند يبارك حضور هالاند ومالين جنازة رايولا

برلين (د ب أ)

أكد سيباستيان كيهل مدير قطاع اللاعبين المحترفين بنادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم السبت أن ما أثير حول حضور المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف الفريق، لمراسم تشييع جثمان وكيل أعماله مينو رايولا، دون مباركة النادي، أمر غير صحيح.

وتوفى رايولا «54 عاماً» الأسبوع الماضي وتم دفنه في موناكو يوم الخميس الماضي في حضور هالاند وزميله دونيل مالين، الذي كان متعاقداً أيضاً مع رايولا.

وقال كيهل عقب الفوز على جرويتر فورت 3 / 1 اليوم السبت: «تحدثت تقارير عن عدم السماح له بحضور جنازة مينو بسبب الإعياء، لا لقد تم الموافقة على الأمر».

وتأثر هالاند الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال الخسارة أمام بوخوم 3 / 4 الأسبوع الماضي، بشدة جراء وفاة رايولا.

وأضاف كيهل: «إنها أيام ليس سهلة بالنسبة له، يمكن القول أنه تأثر بشدة من الأمر، حيث كانت تربطه علاقة وثيقة للغاية برايولا مثله مثل مالين، لهذا لا يوجد ما يمكن الحديث عنه بشأن السماح له بحضور الجنازة يوم الخميس».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرحل هالاند الذي سجل 21 هدفاً خلال 22 مباراة بالبوندسليجا هذا الموسم، عن دورتموند خلال الأشهر المقبلة، وينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يعتبر الأقرب لضم المهاجم النرويجي.

ويرغب دورتموند في تعويض الرحيل المحتمل لهالاند عبر ضم كريم أديمي هداف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال كيهل بشأن مستقبل أديمي: «قلت الأسبوع الماضي أنه كان لدي شعور جيد جدا. لقد تحسن ذلك خلال الأسبوع. نحن نسير على طريق جيد».