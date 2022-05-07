تعادل قاتل يصيب تشيلسي أمام مالكه الجديد وواتفورد يهبط

لندن (أ ف ب)

أمام مالكه الجديد، مني تشيلسي بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه ولفرهامبتون، ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت التي شهدت هبوط واتفورد الى "تشامبيونشيب".

وكان النادي اللندني أعلن قبل ساعات من المباراة أن كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز الأميركي للبيسبول، والذي تابع المباراة من ملعب "ستامفورد برديج"، فاز في معركة شراء النادي بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الأنباء الإيجابية إداريًا، بقي تشيلسي على أرض الملعب من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري، بعد تعادل مع مانشستر يونايتد وخسارة من إيفرتون، ليفشل في إراحة نفسه نسبيًا من الصراع على آخر مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

وبات في رصيد فريق المدرب الألماني توماس توخل 67 نقطة، متقدمًا بأربع وست نقاط عن أرسنال وتوتنهام تواليًا، علمًا أن الأخير يحلّ ضيفاً على ليفربول لاحقًا، فيما يستضيف "المدفعجية" فريق ليدز الأحد.

وبعد أن جُرّد من لقبه بطلاً لأوروبا هذا الموسم، يأمل تشيلسي في ألا يخرج خالي الوفاض هذا العام، عندما يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وتسبب المغربي رومان سايس بركلة جزاء إثر عرقلته روميلو لوكاكو أكدها الحكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، وانبرى لها الدولي البلجيكي بنجاح (56).

وأضاف لوكاكو الثاني بعد دقيقتين فقط، بعد أن افتك الأميركي كريستيان بوليسيك الكرة من المنافس بالقرب من منطقته ومررها إلى المهاجم، الذي سددها بيمناه من خارج المنطقة جميلة إلى يسار الحارس (58).

إلاّ أنّ البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قلص الفارق بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة إلى أعلى المرمى إلى يسار الحارس السنغالي إدوارد ميندي (79).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حطّم كونور كودي قلب المالك الجديد برأسية في المرمى إثر عرضية من البديل البرتغالي شيكينيو.

وهبط واتفورد إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بخسارته بهدف دون رد أمام كريستال بالاس سجله العاجي ويلفريد زاها من ركلة جزاء، ليلحق بنوريتش المتذيل.

وتعرضت آمال بيرنلي بالبقاء لانتكاسة بعد سقوطه1 -3 أمام ضيفه أستون فيلا الذي تقدم عبر داني إينجز (7)، الأرجنتيني إيميليانو بوينديا (31) وأولي واتكينز (52)، فيما أحرز العاجي ماكسويل كورنيه هدف أصحاب الأرض الشرفي (90+1).

وفي رصيد بيرنلي 34 نقطة من 35 مباراة، مثلها لليدز الذي يلاقي أرسنال الاحد، و32 نقطة لإيفرتون من 33 مباراة الذي يحلّ على ليستر سيتي في اليوم ذاته ولديه مباراة مؤجلة على أرضه ضد كريستال بالاس.

وفاز برنتفورد الثاني عشر على ضيفه ساوثمبتون الخامس عشر 3-صفر بأهداف السويدي بونتوس يانسون (13)، يوان ويسا من كونغو الديمقراطية (14) والنروجي كريستفور أيير (79).