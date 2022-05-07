ألفيش يحلم بالمجد المونديالي

برلين (د ب أ)

أكد النجم البرازيلي داني ألفيش، أنه يحلم بالتتويج للمرة الأولى مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، كي يترك إرثاً مع نهاية مسيرته.

وأكمل ألفيش الـ39 عاماً من عمره أمس الجمعة، لكن المدافع المخضرم لفريق برشلونة الإسباني لا يزال يقدم عروضاً قوية على أعلى المستويات.

وحصد ألفيش عدداً هائلاً من الألقاب خلال مسيرته الحافلة على مستوى الأندية، وتوج مع منتخب البرازيل مرتين بلقب كوبا أميركا، كما كان قائداً للمنتخب المتوج في أولمبياد طوكيو في العام الماضي.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم آخر مرة قبل 20 عاماً، وقد غاب ألفيس عن صفوف المنتخب في مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة.

وقال ألفيش إنه فكر كثيراً فيما يمكن أن يحدث إذا توج بكأس العالم، مؤكداً أنه يأمل في تحقيق هذا الطموح في مونديال قطر المقرر هذا العام.

وقال ألفيش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: هذا سؤال أوجهه لنفسي منذ أن بدأت اللعب. بعد أن أفوز، ماذا سيحدث؟ والإجابة دائماً ما كانت متطابقة. نحن لا نعيش من أجل الجوائز، وإنما من أجل الإرث.

وأضاف: لكن ليس الإرث الذي نتركه للناس، وإنما الإرث الذي نتركه في الناس. هذا هو اللقب الأكثر أهمية الذي يمكن الفوز به.

وواصل: هل يشكل الفوز بكأس العالم حلماً؟ بالطبع هو كذلك، ولكن الوضع هكذا بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة ولكل من يسعى للتطور في كل يوم.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.