الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ألفيش يحلم بالمجد المونديالي
ألفيش يحلم بالمجد المونديالي
7 مايو 2022 21:45

برلين (د ب أ)

أكد النجم البرازيلي داني ألفيش، أنه يحلم بالتتويج للمرة الأولى مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، كي يترك إرثاً مع نهاية مسيرته.
وأكمل ألفيش الـ39 عاماً من عمره أمس الجمعة، لكن المدافع المخضرم لفريق برشلونة الإسباني لا يزال يقدم عروضاً قوية على أعلى المستويات.
وحصد ألفيش عدداً هائلاً من الألقاب خلال مسيرته الحافلة على مستوى الأندية، وتوج مع منتخب البرازيل مرتين بلقب كوبا أميركا، كما كان قائداً للمنتخب المتوج في أولمبياد طوكيو في العام الماضي.
وتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم آخر مرة قبل 20 عاماً، وقد غاب ألفيس عن صفوف المنتخب في مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة.
وقال ألفيش إنه فكر كثيراً فيما يمكن أن يحدث إذا توج بكأس العالم، مؤكداً أنه يأمل في تحقيق هذا الطموح في مونديال قطر المقرر هذا العام.
وقال ألفيش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: هذا سؤال أوجهه لنفسي منذ أن بدأت اللعب. بعد أن أفوز، ماذا سيحدث؟ والإجابة دائماً ما كانت متطابقة. نحن لا نعيش من أجل الجوائز، وإنما من أجل الإرث.
وأضاف: لكن ليس الإرث الذي نتركه للناس، وإنما الإرث الذي نتركه في الناس. هذا هو اللقب الأكثر أهمية الذي يمكن الفوز به.
وواصل: هل يشكل الفوز بكأس العالم حلماً؟ بالطبع هو كذلك، ولكن الوضع هكذا بالنسبة لكل المنتخبات المشاركة ولكل من يسعى للتطور في كل يوم.
وأوقعت قرعة المونديال المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

داني ألفيش
برشلونة
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©