بوكيتينو يرفض تقييم موسم سان جيرمان

برلين (د ب أ)

اعترف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأنه من الصعب تقييم تجربة فريقه بعد التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو الإنجاز الذي أعقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع سان جيرمان دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني، لتثار بعدها الشكوك حول مصير بوكيتينو الذي خلف توماس توخيل في تدريب بطل فرنسا في يناير 2021.

وقال بوكيتينو اليوم السبت: من الصعب للغاية تقييم الموسم... عندما جئت قبل عام ونصف العام كان الهدف الرئيسي هو الفوز بلقب دوري الأبطال، بعد أن فشلنا في تحقيق هذا الهدف أصبحت الأمور صعبة.

وأضاف: رغم كل شيء، هناك حالة من الرضا للفوز باللقب العاشر في الدور الفرنسي في تاريخ النادي، دائماً ما يكون الفوز بلقب محلي بمثابة إنجاز.