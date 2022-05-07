«الزعيم» يقترب من حسم «الدرع 14»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حقق العين فوزاً ثميناً على الظفرة بهدف نظيف، على استاد حمدان بن زايد، بالجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، ليبتعد في صدارة الترتيب بـ 55 نقطة، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 10 نقاط، ويصبح على بُعد 3 نقاط فقط من حسم البطولة ومعانقة الدرع، بينما بقي الظفرة في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

وأهدت رأسية كايو كانيدو «الزعيم» الفوز بعد ضربة ثابتة نفذها جوانكا في الدقيقة 30 من المباراة التي أكملها الظفرة بـ 10 لاعبين من الدقيقة 48 بعد طرد خلف الحوسني لنليه إنذاراً ثانياً بعد خطأ مع إريك.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد معاناة في الوصول إلى مرمى عبد الله سلطان، رغم وجود 3 محاولات بالتسديد ليحيى نادر وأحمد برمان ثم كرة طويلة وضعت خالد البلوشي في مواجهة الحارس، لكنه لم يوفق في استثمارها، ليأتي كايو أخيراً ويفك شفرة مرمى «الفارس» برأسية خادعة، مسجلاً ثالث أهدافه هذا الموسم. ورغم النقص، قدم الظفرة مباراة كبيرة في الشوط الثاني، الذي قلت فيه الفرص أمام المرميين، وحضر فيه الحذر والتنظيم الدفاعي، ورغم ذلك حضرت فرص خطيرة خاصة تسديدة جويلهرم التي تألق خالد عيسى في إبعادها في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز العين الذي أصبح على بعد خطوة فقط من الاحتفال باللقب.

ويعد انتصار «الزعيم» على «الفارس»، سيناريو مكرراً للقاء الذهاب الذي انتهى بالنتيجة نفسها، وهو الانتصار رقم 14 خلال 24 مباراة جمعت الفريقين، مقابل 4 انتصارات للظفرة.