فيصل بن حميد يحتفظ برئاسة «عربي الدراجات»

رضا سليم (دبي)

احتفظ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي برئاسة الاتحاد العربي للدراجات الهوائية لدورة جديدة، تستمر حتى عام 2024 بعد فوزه في الانتخابات التي جرت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وحصل خلالها على 11 صوتاً مقابل 8 أصوات لمنافسه الكويتي نائل العوضي.

كان الشيخ فيصل بن حميد قد تولى رئاسة الاتحاد العربي عام 1997 ونقل المقر إلى الإمارات عام 2003، ونجح خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة عالمية للعبة، وربط مسابقات الاتحاد بالأجندة الدولية، والمساهمة في تطوير اللعبة ودخول مسابقات جديدة، بجانب الاهتمام بتطوير الكوادر الفنية والإدارية من مدربين وحكام.

حسمت «التزكية» مقعدي نائب الرئيس، لكل من الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري، وعبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي، فيما فاز بالعضوية 6 شخصيات من أصل 10 مرشحين، وهم نور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي، وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري، وفوزي لوصيف الأمين العام للاتحاد الجزائري، وسيف الرشيدي رئيس الاتحاد العُماني، ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة المغربية، ونوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية، بالإضافة إلى مقعد الاتحاد الفلسطيني الذي يشغله محمد سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد.

فيما خرج من سباق العضوية خلف الحشوش رئيس الاتحاد الأردني، ومحمد العيدروس رئيس الاتحاد اليمني، وفاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني ومحمود عزيز رئيس الاتحاد العراقي.

ويختار مجلس إدارة الاتحاد الجديد العضو النسائي في أول اجتماع له وترشح للمنصب السورية زينب أمين بلال والأردنية لبنى جمال الصمادي.

يذكر أن الاتحاد العربي للدراجات تأسس عام 1975 تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الدراجة العربية لأفضل المراتب، حيث شهد في يوليو 2018 م نقلة نوعية من خلال اعتراف الاتحاد الدولي للدراجات رسمياً بسباقاته وبطولاته، واعتبرها بطولات رسمية أسوة بالبطولات الدولية والعالمية، وخلال 47 عاماً تعاقب على رئاسة الاتحاد العربي ثلاثة رؤساء بدءاً من الأمير بندر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وأسندت بعد ذلك إلى الدكتور خالد بن إبراهيم التركي، ثم تولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئاسة منذ يونيو عام 1997 وحتى الآن، وكان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض، وانتقل إلى مدينة القاهرة ثم إلى الإمارات بمقره الحالي بمدينة الشارقة.