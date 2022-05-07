هاميلتون يرفض طلب «فيا»

ميامي (أ ف ب)

أكّد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا1، أنه لن يزيل مجوهراته بحسب ما طالب الاتحاد الدولي «فيا» من السائقين، حتى لو أدى ذلك إلى منعه من المشاركة في النسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم.

قال هاميلتون ساخراً في مؤتمر صحفي الجمعة مرتدياً خواتمه، قلائده، أقراط أذنيه، ثقوب أنفه وما لا يقل عن ثلاث ساعات حول الرسخين للتماشي مع مناطق زمنية مختلفة: نملك سائقين احتياطيين، لذا نحن جاهزون ومستعدون لنهاية الأسبوع. هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في هذه المدينة، لذا سأكون على ما يرام في جميع الأحوال.

وإذا كان الحظر على ارتداء المجوهرات قد اعتمد في 2005 كإجراء احترازي، إلا أنه لم يُطبّق تماماً من قبل السائقين.

لكن هذا الموسم، قرر المدير الجديد للسباقات نيلس ويتيتش تضييق الخناق، وقد تم التذكير الأول بهذا المعنى في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم مطلع أبريل.

ذكّر على هامش جائزة ميامي: يحظر ارتداء المجوهرات على شكل ثقوب أو سلاسل معدنية حول العنق خلال المسابقة، ويمكن أن تخضع لرقابة قبل الانطلاق.

تابع مبرراً: ارتداء المجوهرات خلال المسابقة قد يعيق التدخلات الطبية وكذلك التشخيص والعلاج اللاحقين بحال الضرورة بعد وقوع حادث.

وعبّر سائق مرسيدس المخضرم عن أسفه، قائلاً: لقد حققنا تقدماً في هذه الرياضة.. أمارس هذه الرياضة منذ 16 سنة.. منذ 16 سنة وأنا أضع المجوهرات، مؤكّداً أنه «في السيارة، لا أضع سوى أقراط أذني وثقوب في أنفي لا يمكنني إزالتها».

وإذا عبر هاميلتون عن استعداده لتوقيع إبراء ذمة لمواصلة وضع مجوهراته، إلا أنه يعتبر الدخول في مشادة مضيعة للوقت.

وبحسب موقع موتورسبورت.كوم، قبل هاميلتون هذا الأسبوع بإزالة المجوهرات القابلة للإزالة، وتلقى إعفاء حتى جائزة موناكو الكبرى في نهاية مايو للامتثال للوائح.

وحدث جدل أيضاً في الأسابيع الأخيرة حول لوائح فيا بشأن الملابس الداخلية التي يرتديها السائقون وكذلك الجوارب والقفازات وأقنعة الوجه، ما لاقى اعتراض بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل.

هذا وتصدر زميل هاميلتون في مرسيدس ومواطنه جورج راسل التجارب الحرة الثانية في ميامي، وكان الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة ونصف الدقيقة في ظروف حارّة، متقدماً على متصدر ترتيب السائقين شارل لوكلير «فيراري» من موناكو والمكسيكي سيرخيو بيريس «ريد بول».

وحل هاميلتون رابعاً، فيما لن ينهي التجارب الحرة بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» بسبب مشكلات هيدروليكية.

وبعد فوزه في جائرة إيميليا رومانيا أمام زميله بيريز في ثنائية لريد بول في معقل فيراري، يصل فيرستابن إلى فلوريدا متأخراً بفارق 27 نقطة عن لوكلير سائق فيراري في ترتيب بطولة العالم للسائقين.