رونالدو وصلاح يتصدران تشكيلة البريميرليج

دبي (الاتحاد)

تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم «2021-2022»، وأعلنت شركة «EA Sports» المنتجة للعبة "فيفا 22"، أحد الرعاة الرئيسيين للبريميرليج، عن التشكيلة المثالية لإصدار FIFA 22، وحصل رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وصلاح مهاجم ليفربول، على أعلى بطاقة «97» بين كافة اللاعبين، ليقودا خط الهجوم رفقة هيونج مين سون لاعب توتنهام وساديو ماني مهاجم ليفربول.

ويضم الفريق المكون من 15 لاعباً 6 لاعبين من ليفربول و5 لاعبين من مانشستر سيتي، فيما خلت التشكيلة من أسماء لاعبي تشيلسي، صاحب المركز الثالث، فيما تضمنت اثنين من المان يونايتد، الذي تراجع للمرتبة السادسة هذا الموسم وأصبح على وشك الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا .

وضمت تشكيلة البريميرليج المثالية كلا من : حراسة المرمى: أليسون بيكر «ليفربول»وفي الدفاع: فان دايك وأليكسندر أرنولد «ليفربول»، جواو كانسيلو وروبن دياز «مانشستر سيتي» وفي الوسط: رودري، برناردو سيلفا ودي بروين «مانشستر سيتي»، برونو فيرنانديز «مان يونايتد» وديكلان رايس «وستهام» وفي الهجوم: ساديو ماني وجوتا وصلاح «ليفربول»، رونالدو «مان يونايتد» وسون «توتنهام».